Писатель, музыкант и художник Лесь Подеревянский рассказал, как украинцу "заслужить уважение" россиян

Его слова приводит Знай.юа.

Писатель уверен, что сосуществование украинцев и россиян невозможно, так как в РФ не считают Украину как самостоятельным государством.

Также он рассказал, что надо делать для того, чтобы "заслужить их уважение".

"На самом деле в личном общении ты с ним никогда не договоришься, пока он не получит от тебя по морде. Когда он получит по морде, вместо того, чтобы дать сдачи, он встанет из-за стола и скажет: "Мужик, я тебя уважаю" и полезет целоваться", - уверен он, но тут же отметил, что нормальные люди так себя не ведут.

Ранее мы сообщали, что российский композитор Игорь Крутой назвал россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа.

А вот один из самых известных украинских художников современности Иван Марчук уверен, что советское утверждение о "братских народах" украинцах и россиянах надумано.



"Какой может быть братский народ, когда тебя завоевали, ты находишься под шапкой, людей ассимилируют, а они говорят, что "мы родные" для того, чтобы не рассыпалась империя", - заявил он.





Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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