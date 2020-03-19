Великие праздники обладают невероятной энергетикой, которую издавна наши предки научились применять во благо себе и своим родственникам. Также в эти дни по поведению природы можно предугадать, каким будет урожай и погода в дальнейшем.

В один прекрасный день, за девять месяцев до Рождества Христово, к Пресвятой Деве Марии спустился один из главных небесных светил — архангел Гавриил. И сообщил он юной девушке о том, что она была избрана Богом для рождения Спасителя. Непорочная Матерь ответила: «се, Раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Эта благая весть и переросла в великий праздник Благовещение (также Благовещенье).

Отмечается Благовещение 25 марта (в католической церкви), а также 7 апреля (в православной). За две тысячи лет этот праздник оброс множеством легенд, тайн и обрядов. Некоторые люди просто ходят в церковь и молятся, кланяются иконе Божьей Матери. Другие также читают заговоры, проводят ритуалы и присматриваются к приметам.

Источник: athome.in.ua

Приметы на Благовещенье

Христиане верят, что в день «благой вести» Господь благословляет землю и все живое на ней. Так и начинается новый год для животных и растений, все начинает цвести и размножаться, открывается сельскохозяйственный сезон. В этот период наши предки особенно внимательно наблюдали за всеми капризами природы, предугадывая, чего ждать от погоды и будет ли урожай.

Несколько основных примет на Благовещенье:

дует сильный ветер или стоит туман — будет отличный урожай всех культур;

гроза сулит жаркое лето, но щедрый урожай орехов;

дождь и ливень — к идеальному урожаю ржи, грибов, пшеницы;

теплая ночь — морозов больше не будет этой весной, холодная ночь — будут ночные заморозки;

сырость и слякоть — будет хороший клев.

Интересное поверье: если на Благовещенье прогнать метлой кур с насеста, к Пасхе можно будет собрать огромное количество яиц.

Источник: rsute.ru

Кроме примет, связанных с погодой, существуют и другие, тесно переплетенные с повседневной жизнью людей. По этим приметам определяется и достаток, и удача, и даже семейная жизнь. Так, если в день Благовещенья:

назвать мужа 40 раз милым, в дальнейшем он целый год будет проявлять заботу, холить свою жену;

заниматься волосами (даже мыть голову), ибо с ними может приключится беда;

кому-то дать что-либо — из дома следом уйдет богатство, семейный мир и покой;

надеть новую одежду, то она вскоре придет в негодность, может порваться или безнадежно испачкаться;

начать какое-либо новое дело, то оно обернется провалом и бедой (на протяжении года не рекомендуется стартовать со свежими идеями в тот день, на который выпало Благовещенье);

посеять культуру, она неизбежно будет плохо расти, или вовсе может прийти неурожай (лучший день для засевов — следующий, после Благовещения).

В день «благой вести» стоит избегать громких гуляний, танцев и песен (церковный тропарь, акафист и другие не в счет).

Источник: mydrost.mirtesen.ru

Заговоры на Благовещенье

В Украине так сложилось, что на многие праздники люди пытаются улучшить свою судьбу, заглянуть в будущее, избавиться от грехов. Для этого создано множество заговоров и магических обрядов. Заговор на Благовещенье — очень древний, но эффективный способ призвать к себе удачу, любовь, деньги и даже здоровье. Этот праздник отличается особой, мощной энергетикой.

Одним из традиционных украинских заговоров является «общение» с птицей. Люди, как правило, женщины, покупают себе певчую птицу и начинают нашептывать ей на ушко свои горести и печали, беды и неудачи. После этого пернатого отпускают в необъятное небо, а в благодарность за свою свободу летучий забирает с собой все нашептанные проблемы.

Ошибкой многих неопытных девушек является то, что они пытаются использовать заговоры для избавления от грехов. Традиционно, чтобы получить прощение, его нужно попросить у трех сторон: у обиженного, у Бога, и у самого себя.

За множество лет практики, люди вывели несколько обязательных условий, без которых заговоры не работают:

не стоит изменять суть заговора, его текст, корректировать последовательность слов, все нужно читать четко;

все заговоры должны быть направлены только на добро, злые помыслы недопустимы;

перед проговариванием заговоров, стоит трижды прочесть традиционную молитву «Отче наш»;

как правило, все обряды на Благовещение проводятся в одиночестве, нужно максимально сконцентрироваться на теме заговора, отогнать все ненужные мысли;

проговаривая текст, нужно быть в бодром и позитивном расположении духа, с чистыми помыслами и трезвой головой.

Источник: firtka.if.ua

Стоит отметить, что не все заговоры читаются 25 марта (или 7 апреля). Некоторые проводятся на следующий день после Благовещения, например, молитва на исполнение желаний. Очень часто в своих просьбах люди обращаются непосредственно к небесам, другие используют соль, огонь, воду, деревья и животных.

Заговор на прибыль.

В Благовещенье каждый желающий увеличить свой доход должен обрызгать заговоренной благовещенской святой водой источник финансов (если вы бизнесмен, и у вас есть свой магазин, нужно обработать его). Следует это делать ранним утром, проговаривая:

«Благой свет возвестил о чуде. Благой свет людей в церковь ведет, а мой заговор достаток принесет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и вовеки веков. Аминь».

Заговор на исполнение желаний.

26 марта (или 8 апреля) в христианском мире принято чтить архангела Гавриила, который спустился из небес к Деве Марие. Согласно поверьям, в день после Благовещенья он исполняет заветные желания верующих. Это может относится даже к прибыли. Чтобы мечту воплотить в реальность, нужно на рассвете выйти на улицу (нагрудный крестик должен быть), стать лицом к Востоку, три раза перекреститься и столько же проговорить заговор:

«Архангел Гавриил, служитель Отца нашего, услышь молитву раба (рабов или рабы) Божьего (ваше имя) и исполни мою просьбу (проговариваем чистосердечную мечту)». Заканчиваем заговор традиционным: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь (трижды)».

Получить достаток можно и оставив утром, выходя из храма, милостыню (нуждающемуся, а не шарлатану), делать это нужно искренне, перед этим также нельзя умываться или кушать.

Источник: avaz.ba

Заговор на любовь и удачу.

Эффективными заговоры на любовь будут только с тех уст, которые не знали, что такое брак. Девушкам, желающим осуществить данную молитву, нужно проснуться еще до восхода, три раза умыть лицо холодной водой и проговорить: «Хозяин воды, избавь от беды, дай красоты и молодости». Далее девушке нужно обратиться к восходящему солнцу. Делать это нужно с распущенными волосами, либо в ночной сорочке (перед окном), либо в плаще/пальто без пояса (на улице). Заговор к светилу небесному:

«Заря рассветала, роса пала, солнце встало, росу высушило. Солнце, высуши мое одиночество, дай мне пару! Буду я светла, как светлая заря. Аминь».

Ритуалы на Благовещенье

Главным ритуалом на данный праздник является разведение костров, сжигание в них всякого ненужного старого хлама, одежды, мусора. Таким образом люди приносят в свой дом очищение, как материальное, так и духовное.

Другим центральным ритуалом является поздравление. «С великим праздником Вас — с Благовещеньем! Желаю, чтобы архангел Гавриил услышал ваши молитвы, помог вам. Пусть небеса оберегают от бед!»

«Когда Господь послал своего архангела на землю к Марии, благодать царила в воздухе, гармония была, и был свет. Поздравляю тебя с Благовещением! Желаю, чтобы только добро окружало тебя, мечты сбывались, и паски были самыми вкусными».

Источник: gs.by

Множество украинских ритуалов исторически связано с готовкой еды. Так, одним из популярнейших обрядов — приготовление хлебных косичек, которые должны принести в дом благополучие. Печь можно по любому рецепту, вместе с тем можно готовить и куличи.

Очень часто ритуалы направлены на достаток. Так, люди берут глиняный горшок, и ищут по всему дому монеты. После достают зеленую восковую свечку, зажигают ее, раскладывают вокруг горшочка эти монеты. Далее нужно «пройтись» по часовой стрелке вокруг этих монет свечкой, представляя рост своих капиталов. Если уже на следующий день финансы начали расти, это означает, что ритуал сработал.

В 2020 году, далеко не все смогут посетить церковь 25 марта, ибо неизвестно, какого числа спадет активность опасного вируса. Но не все так плохо, если дома есть икона, можно помолиться возле нее. Также есть шанс попасть на молитву 7 апреля.

Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы 2020: что следует и что нельзя делать в этот день.

Как сообщала Politeka, заговоры на Благовещение: на удачу, любовь и деньги.

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