Благовещение принадлежит к двенадцати главным праздникам в христианском календаре. Узнайте, что он означает, когда будет в 2020 году, как нужно отмечать и чего нельзя делать в этот священный день.

Какого числа отмечают праздник в 2020 году

Если у дата Пасхи переменчивая, то у Благовещения она не меняется, и каждый год его встречают строго в определенный день. Вот только числа католики и православные отмечают порознь – 25 марта и 7 апреля соответственно. В обоих случаях Благовещенье Пресвятой Богородицы, чаще всего, попадает на Великий пост.

Что означает Благовещение

Праздник появился в честь Девы Марии, Богоматери. Он символизирует добрую весть о непорочном зачатии Сына Божьего. Эта история подробно описана в Священном писании, а конкретно – в Евангелии от Луки.

Как сказано в Библии, после обручения Марии с Иосифом, в городе Назарет к девушке ночью явился архангел Гавриил, принеся благую весть: Дух Божий снизошел на нее, и во чреве Марии зародился младенец, который в будущем стал Спасителем человечества. Смущенная дева уверовала в слова архангела и ответила: "Да будет Мне по слову твоему".

Примерно со второго века извещение Марии воспринимают, как начало искупления христиан, ведь послушание Святой Девы уравновешивает первородный грех Евы.

С четвертого века придумали другое трактование: искупление началось со дня зачатия Иисуса, который совпал с весенним равноденствием. Последнее издавна называют датой сотворения Земли. Кроме того, искупление в момент смерти и воскрешения Иисуса – Пасхи. Поэтому датой выбрали 7 апреля – за девять месяцев до Рождества Христова.

В 1582 году Папа Римский Григорий XIII ввел в обиход более точный календарь, названный “григорианским”. В итоге празднование Благовещения перенесли на 25 марта, а Рождества, соответственно – на 25 декабря. Поэтому и возникли разбежности в календарях, ведь православные отказались переносить праздники и продолжают отмечать 7 апреля и 7 января.

Интересный факт: в Средневековье многие христианские народы считали Благовещение началом года. Например, в Англии традиция продержалась до второй половины 18 века.

Праздник назвали “Благовещением”, иными словами: сообщением благой вести, примерно в седьмом веке. Ранее праздник называли по-разному: "День приветствия", "Возвещение Марии", “День зачатия Христа”. В православной конфессии его полностью называют: "Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии".

Этому событию посвящена одна из самых известных молитв: "Богородице Дева, радуйся". Ее, как и "Отче наш", считают обязательной к прочтению во время утренней молитвы и зачитывают на всех праздничных литургиях. У католиков на западе эта молитва известна под названием "Аве Мария" или “Радуйся, Мария”. По христианским канонам, это первые слова, которые архангел сказал Богородице.

Традиции Благовещения: как праздновать

Благовещение — спокойный праздник, его принято посвящать добрым делам. Традиционно в этот день не проводятся гуляния. Верующие собираются в узком кругу и за скромным столом. Зато разрешается ослабить пост – вместе с постными блюдами можно кушать рыбу и выпить стакан вина. Не забудьте об этой возможности.

Но если Благовещение приходится на Страстную седмицу, завершающую Великий пост, то нужно придерживаться максимально строгих ограничений. То есть, не употреблять даже рыбу и подсолнечное масло. К счастью, в 2020 году эти события не совпадают.

В редких случаях Благовещение совпадает с Пасхой, так бывает 12 раз в 532 года. За последнее время совпадения происходили в 1912 и 1991 годах, а следующее будет в 2075 году. Явление называется “кириопасха”, что означает “господственная” или “истинная” Пасха. Конечно, такое бывает только по православному календарю.

Христиане верят, что Благовещение удваивает свою чудесную силу вместе с великим праздником Пасхи. И богослужения посвящают не только Воскресению Христа, но и благой вести о его рождении. Если же праздники не совпадают – на Благовещение во всех храмах устраивают колокольный звон — благовест. Священники благословляют хлеб и вино, а затем раздают их прихожанам. Завершает празднование вечерняя служба, во время которой читают тропарь и акафист.

Согласно верованиям, в день Благовещения Бог благословляет землю. Поэтому сразу после праздника наступает идеальное время для посева. Но перед этим стоит сходить в храм, чтобы освятить семена и просфоры. Последние нужно хранить в доме за иконами до первых посевов, как знак милости Господней. Тогда земля будет плодородной и даст щедрый урожай.

Что можно делать в этот праздник так это сжигать старую солому, скопившуюся за зиму, ветхую одежду и другие ненужные вещи. Принято также зажигать костры и прыгать через них, как на Ивана Купала. Казалось бы, языческая традиция, но христиане тоже верят в очищающую силу огня. Якобы, с Божьей помощью он очищает тело и дух и от всякой скверны.

Как говорят в народе, Благовещение – лучшее время, чтобы обратиться к Господу, просить у него счастья и финансового благополучия. Для этого существует специальный ритуал Для этого нужно в праздничный день выйти на улицу, выбрать самую большую звезду на ночном небе, загадать желание и произнести заговор: "Боже, дай мне великую славу!".

С Благовещением принято поздравлять всех своих близких, друзей и знакомых.

На Благовещение часто выпускают в чистое безоблачное небо белых голубей – символов благой вести и Святого духа. А дома принято украшать лилиями или изображениями этих цветов, символизирующих непорочность Марии.

В Украине есть свой уникальный обычай. Издавна на Благовещение молодые девушки встречали весну и танцевали хоровод, который называется "кривым танцем". Они выстраивались по кривой линии и плясали под народную песню: "А в кривого танця".

Что запрещено делать на Благовещение 2020

В этот праздник нельзя ничего давать другим людям из своего дома, даже друзьям – иначе наступит бедность. То же самое касается долгов.

Во время Благовещения нельзя ходить в парикмахерскую и стричься. Более того, не стоит причесывается и мыть голову. В народе говорят: «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

Нельзя надевать новую одежду – она порвется или запачкается.

Не рекомендуется вязать или шить – так можно запутать собственную судьбу.

Лучше вообще не работать, как и в любой другой двунадесятый праздник, хотя прямого запрета на это нет. Просто церковь рекомендует посвятить праздничный день Господу, посетить обряды в храмах. Но если не успели заранее, можно готовить еду, печь куличи (паски) и выполнять другие срочные, но неутомительные задачи.

В Благовещение нельзя уезжать далеко из дому, любую командировку или путешествие лучше отложить на следующий день, иначе случится беда.

Нельзя напиваться, христианство в целом не поощряет злоупотребление алкоголем, в особенности во время великих праздников.

Несмотря на то, что Господь благословляет землю, в Благовещения нельзя работать в поле и на огороде, сеять зерно, садить саженцы. Лучше начать посевную сразу на следующий день – тогда урожай точно будет богатым.

Согласно народным поверьям, в Благовещение нельзя зажигать в доме свечи – так можно проглядеть святой ангельский свет.

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

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