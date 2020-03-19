Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников как в католическом, так и в православном календаре. Его почитают наравне с Рождеством и Пасхой. Мы покажем, как красиво и душевно поздравить близких по СМС.

Что означает Благовещение

Эта история описана в Библии. Согласно Священному писанию, в городе Назарет к Марии явился архангел Гавриил и передал радостную весть: пречистая дева станет матерью Спасителя. Святой дух сошел на нее и непорочно зачал во чреве Сына Божьего.

Мария удивилась, но покорно приняла свою судьбу. В христианстве это событие считается началом искупления первородного греха. Согласно верованиям, послушание Богоматери противопоставляется непослушанию Евы. Именно поэтому Благовещенье так же важно, как рождение Иисуса Христа и его воскресение на Пасху.

Как и Рождество, Благовещение имеет постоянную дату, но числа отличаются у католиков и православных – 25 марта и 7 апреля соответственно. Архангел Гавриил пришел к Марии за девять месяцев до появления Младенца на свет – такой же промежуток между этими праздниками. Традиции праздника в католичестве и православии практически не отличаются.

Благовещенье – это большой и светлый праздник, хотя и не предусматривает веселых гуляний. Он почти всегда попадает на период Великого поста, когда нельзя есть мясо и другую пищу животного происхождения. В честь праздника церковь разрешает небольшое послабление, как во время выходного – можно побаловать себя рыбой и блюдами с растительным маслом.

С Благовещением можно и нужно поздравить всех своих знакомых независимо от того, к какой конфессии они принадлежат. В период карантина из-за коронавируса в 2020 году украинцам стоит как-можно меньше общаться лицом к лицу. Что же делать людям, которые решились на самоизоляцию? Лучше отправить поздравления по СМС.

Предлагаем лучшие варианты в стихах и прозе на русском и украинском языках. Кроме того, можно отправить красивые картинки или открытки в мессенджерах или соцсетях.

Красивые поздравления по СМС в стихах

Красивое сообщение поднимет человеку настроение с самого утра. Не забывайте, что идет пост, а во время такого испытания пригодится любая поддержка. Короткие стихи как нельзя лучше подходят, чтобы передать поздравление по СМС. Не нужно

В День Богородицы Святой

Пусть будет Боженька с тобой,

Пусть охраняет от всех бед,

Подарит много-много лет.

***

Тебе привітаю в цей день

Я з Благовіщенням щиро,

Хай рік буде повний натхнень,

В домі бажаю я миру,

Ніколи смутку не знати,

І про друзів не забувати.

***

Хороших новостей, любви и веры

Тебе желаю я без меры.

Пусть Благовещенья тепло и свет

Несут надежду, когда в сердце ее нет.

***

Радісних звісток, миру й добра

На Благовіст бажаю вам я.

Міцного здоров'я, сонця й весни.

Любові, надії, віри й краси.

Источник: Все-Открытки

***

Солнце ярче засияло,

Птицы затянули песни,

Благовещенье настало,

Принимай благие вести!

Пусть же мысли будут чище,

Сердце греет Божья вера,

Радости тебе, дружище

И счастливых дней без меры!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

Помолитися час

За Ісуса у Раю.

Хай горить і не гасне,

У церкві свіча:

Дарує прекрасне,

Від бід захища.

***

Богородица, даруй нам покой,

Пошли нам любовь и добро.

Благою вестью сердце успокой,

Пусть будет нам вечное тепло.

***

Благу звістку Гавриїл

Приніс до Марії,

Богородицею їй бути, –

Матір'ю Месії.

Тож вітаю я тебе

З святом цим чудовим

Хай душа твоя цвіте

А життя буде вагомим!

***

Благовещение мы сегодня отмечаем,

Богородица к нам спустилась с небес.

Мы ее всей душою привечаем,

Пусть благословит Небесный Отец.

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословляє,

Милістю життя осяє.

***

Благовещенье пришло,

Радость людям принесло.

Бог пошлет награду вам!

По поступкам и делам.

***

З Благовіщенням вітаю

Від душі тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі скоріш збулись!

Свято радісно стрічай –

І буде краще, пам’ятай!

***

Поздравляю всех с надеждой,

Благая весть! Иисус идет!

И скоро в чреве девы нежной

Свое пристанище найдет,

Сердца людей наполнив дрожью

Пока же радуемся мы,

За Марию, матерь Божью,

И наступлению весны!

***

З Благовіщенням щиро вітаю

Я тобі, друже, бажаю

Щоб з Господом в душі жилося,

І з вірою усе вдалося!

Источник: Lifeo

Стильные поздравления з Благовещением в прозе

Поздравительные сообщения не обязательно составлять в стихах, порой пожелание своими словами звучит намного искреннее. В СМС можно упомянуть праздничные приметы и традиции, которые придают Благовещению уникальное значение.

Слышите, как звонят церковные колокола? Это великий праздник – Благовещенье. Поздравляю! Пусть в этот день ваши сердца наполнятся верой и благодатью. Пусть радость и любовь белыми голубями спустятся с неба в ваш дом и нежно воркуют у сердца. Творите добрые дела и славьте Богородицу.

***

Поздравляю со светлым днем Благовещения Пресвятой Богородицы. Желаю ценить каждую секунду своей жизни и благодарить Господа за благополучие, которое не покидает вашу семью. Побольше вам благих вестей, радостных мгновений и крепкого здоровья.

***

С Благовещением! Хочу пожелать тебе крепкой веры и Божьей милости. Пусть Богородица оберегает от любого зла и посылает только хорошие вести. Будь здоров и счастливы, несмотря ни на что!

***

Поздравляю вас с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в голове рождались только светлые помыслы, а все дела были направлены на добро. Радуйте своих близких, несите им только благие вести. Пусть Господь пошлет душевное спокойствие и непоколебимое здоровье.

***

С Благовещеньем! Я желаю, чтобы у вас всегда царили мир, радость и благополучие. Пусть никогда не будет недостатка в материальных или духовных благах. Пусть Господь всегда отвечает на ваши молитвы, а Богородица ограждает от неприятностей.

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Источник: Lifeo

Двунадесятые праздники – время радости для всех верующих. Поздравляю с Благовещением и желаю находить повод для радости и благодарности каждый день. Встречайте на своем пути только хороших людей, которые помогут справиться с любой проблемой и разделят счастливые моменты. Храни вас Господь и Богородица.

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Пусть Святой дух белым голубем спустится с небес и озарит вас благодатным светом! Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. Будьте всегда счастливы, здоровы и уверены в себе. Желаю, чтобы Господь послал вам умиротворение и финансовое благополучие на всю жизнь.

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Поздравляю с великим праздником – Благовещением. Уже прилетели ласточки, а за окном – теплая весенняя погода. Это значит, что в 2020 году Господь пошлет нам богатый урожай. Желаю тебе сил и трудолюбия, чтобы все получалось и беды обходили стороной.

Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы 2020: заговоры, приметы и ритуалы.

Как сообщала Politeka, Благовещение Пресвятой богородицы: что это за праздник, история, традиции, как отмечать.

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