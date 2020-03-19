Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников как в католическом, так и в православном календаре. Его почитают наравне с Рождеством и Пасхой. Мы покажем, как красиво и душевно поздравить близких по СМС.
Что означает Благовещение
Эта история описана в Библии. Согласно Священному писанию, в городе Назарет к Марии явился архангел Гавриил и передал радостную весть: пречистая дева станет матерью Спасителя. Святой дух сошел на нее и непорочно зачал во чреве Сына Божьего.
Мария удивилась, но покорно приняла свою судьбу. В христианстве это событие считается началом искупления первородного греха. Согласно верованиям, послушание Богоматери противопоставляется непослушанию Евы. Именно поэтому Благовещенье так же важно, как рождение Иисуса Христа и его воскресение на Пасху.
Как и Рождество, Благовещение имеет постоянную дату, но числа отличаются у католиков и православных – 25 марта и 7 апреля соответственно. Архангел Гавриил пришел к Марии за девять месяцев до появления Младенца на свет – такой же промежуток между этими праздниками. Традиции праздника в католичестве и православии практически не отличаются.
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Благовещенье – это большой и светлый праздник, хотя и не предусматривает веселых гуляний. Он почти всегда попадает на период Великого поста, когда нельзя есть мясо и другую пищу животного происхождения. В честь праздника церковь разрешает небольшое послабление, как во время выходного – можно побаловать себя рыбой и блюдами с растительным маслом.
С Благовещением можно и нужно поздравить всех своих знакомых независимо от того, к какой конфессии они принадлежат. В период карантина из-за коронавируса в 2020 году украинцам стоит как-можно меньше общаться лицом к лицу. Что же делать людям, которые решились на самоизоляцию? Лучше отправить поздравления по СМС.
Предлагаем лучшие варианты в стихах и прозе на русском и украинском языках. Кроме того, можно отправить красивые картинки или открытки в мессенджерах или соцсетях.
Красивые поздравления по СМС в стихах
Красивое сообщение поднимет человеку настроение с самого утра. Не забывайте, что идет пост, а во время такого испытания пригодится любая поддержка. Короткие стихи как нельзя лучше подходят, чтобы передать поздравление по СМС. Не нужно
В День Богородицы Святой
Пусть будет Боженька с тобой,
Пусть охраняет от всех бед,
Подарит много-много лет.
***
Тебе привітаю в цей день
Я з Благовіщенням щиро,
Хай рік буде повний натхнень,
В домі бажаю я миру,
Ніколи смутку не знати,
І про друзів не забувати.
***
Хороших новостей, любви и веры
Тебе желаю я без меры.
Пусть Благовещенья тепло и свет
Несут надежду, когда в сердце ее нет.
***
Радісних звісток, миру й добра
На Благовіст бажаю вам я.
Міцного здоров'я, сонця й весни.
Любові, надії, віри й краси.
Источник: Все-Открытки
***
Солнце ярче засияло,
Птицы затянули песни,
Благовещенье настало,
Принимай благие вести!
Пусть же мысли будут чище,
Сердце греет Божья вера,
Радости тебе, дружище
И счастливых дней без меры!
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
Помолитися час
За Ісуса у Раю.
Хай горить і не гасне,
У церкві свіча:
Дарує прекрасне,
Від бід захища.
***
Богородица, даруй нам покой,
Пошли нам любовь и добро.
Благою вестью сердце успокой,
Пусть будет нам вечное тепло.
***
Благу звістку Гавриїл
Приніс до Марії,
Богородицею їй бути, –
Матір'ю Месії.
Тож вітаю я тебе
З святом цим чудовим
Хай душа твоя цвіте
А життя буде вагомим!
***
Благовещение мы сегодня отмечаем,
Богородица к нам спустилась с небес.
Мы ее всей душою привечаем,
Пусть благословит Небесный Отец.
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословляє,
Милістю життя осяє.
***
Благовещенье пришло,
Радость людям принесло.
Бог пошлет награду вам!
По поступкам и делам.
***
З Благовіщенням вітаю
Від душі тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі скоріш збулись!
Свято радісно стрічай –
І буде краще, пам’ятай!
***
Поздравляю всех с надеждой,
Благая весть! Иисус идет!
И скоро в чреве девы нежной
Свое пристанище найдет,
Сердца людей наполнив дрожью
Пока же радуемся мы,
За Марию, матерь Божью,
И наступлению весны!
***
З Благовіщенням щиро вітаю
Я тобі, друже, бажаю
Щоб з Господом в душі жилося,
І з вірою усе вдалося!
Источник: Lifeo
Стильные поздравления з Благовещением в прозе
Поздравительные сообщения не обязательно составлять в стихах, порой пожелание своими словами звучит намного искреннее. В СМС можно упомянуть праздничные приметы и традиции, которые придают Благовещению уникальное значение.
Слышите, как звонят церковные колокола? Это великий праздник – Благовещенье. Поздравляю! Пусть в этот день ваши сердца наполнятся верой и благодатью. Пусть радость и любовь белыми голубями спустятся с неба в ваш дом и нежно воркуют у сердца. Творите добрые дела и славьте Богородицу.
***
Поздравляю со светлым днем Благовещения Пресвятой Богородицы. Желаю ценить каждую секунду своей жизни и благодарить Господа за благополучие, которое не покидает вашу семью. Побольше вам благих вестей, радостных мгновений и крепкого здоровья.
***
С Благовещением! Хочу пожелать тебе крепкой веры и Божьей милости. Пусть Богородица оберегает от любого зла и посылает только хорошие вести. Будь здоров и счастливы, несмотря ни на что!
***
Поздравляю вас с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в голове рождались только светлые помыслы, а все дела были направлены на добро. Радуйте своих близких, несите им только благие вести. Пусть Господь пошлет душевное спокойствие и непоколебимое здоровье.
***
С Благовещеньем! Я желаю, чтобы у вас всегда царили мир, радость и благополучие. Пусть никогда не будет недостатка в материальных или духовных благах. Пусть Господь всегда отвечает на ваши молитвы, а Богородица ограждает от неприятностей.
***
Источник: Lifeo
Двунадесятые праздники – время радости для всех верующих. Поздравляю с Благовещением и желаю находить повод для радости и благодарности каждый день. Встречайте на своем пути только хороших людей, которые помогут справиться с любой проблемой и разделят счастливые моменты. Храни вас Господь и Богородица.
***
Пусть Святой дух белым голубем спустится с небес и озарит вас благодатным светом! Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. Будьте всегда счастливы, здоровы и уверены в себе. Желаю, чтобы Господь послал вам умиротворение и финансовое благополучие на всю жизнь.
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Поздравляю с великим праздником – Благовещением. Уже прилетели ласточки, а за окном – теплая весенняя погода. Это значит, что в 2020 году Господь пошлет нам богатый урожай. Желаю тебе сил и трудолюбия, чтобы все получалось и беды обходили стороной.
Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы 2020: заговоры, приметы и ритуалы.
Как сообщала Politeka, Благовещение Пресвятой богородицы: что это за праздник, история, традиции, как отмечать.
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