Благовещение Пресвятой Богородицы – великий христианский праздник, который по значимости не уступает Пасхе и Рождеству. Католики и православные отмечают его в разные дни, и нужно учитывать дату, готовя поздравления в открытках.
Значение праздника
Для начала стоит рассказать, что же означает Благовещение. Согласно Библии, архангел Гавриил явился к Марии ночью с благой вестью о том, что девушка вскоре родит Сына Божьего. Святой дух спустился с небес и непорочно зачал Младенца.
Пречистая дева с покорностью приняла свою участь. Так началось искупление человеческих грехов – послушание Марии уравняло ошибку Евы в Эдемском саду. В связи с этим христиане считают Благовещение таким же важным событием, как Рождение Христа и его воскрешение из мертвых на Пасху. Не удивительно, что оно входит в список двенадцати самых значимых христианских праздников.
Какого же числа отмечают Благовещение в 2020 году? За девять месяцев до Рождества. Напомним, что в 16 веке Папа Римский Григорий 13 ввел новый, более точный календарь, которым сейчас пользуется весь мир. Но многие православные церкви остались консервативными и продолжили отмечать праздники по старому стилю. Именно поэтому в православии Благовещение – 7 апреля, а у католиков – 25 марта.
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Источник: UA Portal
Несмотря на разницу в датах, традиции почти не отличаются. В обеих конфессиях это большой, радостный и светлый праздник. Но в отличии от Рождества или Пасхи, его не отмечают пышным застольем. Так 25 марта продолжается Великий пост, во время которого не поощряются гуляния и всяческие развлечения. Но в Благовещенье можно собраться в узком кругу родственников и друзей, чтобы выразить поздравления.
Поздравить с Благовещением стоит всех своих знакомых независимо от вероисповедания. Если же нет времени обратиться лично – выручат поздравительные открытки или праздничные картинки, которые можно отправить по интернету или СМС. Предлагаем красивые и стильные изображения, а также поздравления в стихах и прозе для подписи.
Красивые стихи для открыток
В Украине уже много лет принято подписывать открытки в стихах. Есть даже готовые варианты, которые продаются в магазинах. Но в связи с карантином поздравительная открытка – не такая уж легкая добыча.
Впрочем, ее несложно сделать своими руками в домашних условиях, когда есть принтер. Самое главное – распечатать обложку. Для этого можно скачать картинку или взять фото. А затем от руки переписать красивое поздравление. Приводим стихи на русском и на украинском языках.
Источник: ekootkr.ot7.ru
С Благовещением тебя поздравляю!
Пусть Богородица всегда охраняет,
В разных делах мирских помогает!
Вашу семью от всех бед защищает!
***
Благую весть услышь, весь мир!
Пусть будет на душе тепло!
Спасение будет и любовь,
Чтоб лишь к хорошему влекло!
С Благовещением поздравляю,
Великой радости вам желаю!
***
Весть благая к нам пришла,
Будь же счастлив, дорогой!
Чтобы беда в дом не зашла,
И жил ты только с добротой.
Желаю радости, достатка,
Тепла и мира на душе,
В мыслях – ясности, порядка
И улыбки до ушей!
Источник: Bonnycards
***
Звон колоколов всюду переливается,
Земля дрожит, от зимы пробуждается,
В этот день архангел Гавриил,
Марии весть благую возвестил.
С Благовещеньем вас поздравляю,
Успехов, радости, счастья желаю,
Пускай Христос сопровождает Вас всегда,
И стороной обходит всякая беда.
***
Благовещенье у нас наступило,
Радость и мир всем подарило,
Иисус Христос спасенье принесет,
Каждому большое счастье придет.
Пусть праздник подарит вдохновенье,
Чтобы согрело солнце весеннее,
Пусть только хорошее приносит судьба,
Пусть вести благими будут всегда.
***
Нехай Благовіщення прийде,
Міцне здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
І вас за все нагородить.
Бажаю радості й тепла,
Щоб завжди оминала біда,
Щоб нудьга скоріше втекла,
Хай завжди буде душа молода!
***
Благовіщення прийшло,
Нам посмішки принесло.
Нехай мрії всі здійснить,
Здоров’ям щедро нагородить.
Я бажаю вам широ добра,
Щоб любов усе перемогла.
***
Благу звістку архангел
Приніс до Марії:
Богородицею стане,
Матір’ю Месії.
Тож вітаю я тебе
З святом цим великим
Хай душа твоя цвіте
Й не торкнеться лихо!
Источник: GifOk
***
З Благовіщенням! Хай свято,
Наповнить ваші серця
Любов’ю до сестри і брата,
Та вірою в Бога-Творця!
Добробут хай буде вдома,
Спокою в кожній душі,
Не знайте, що таке втома
Хай мрії здійсняться усі.
***
Тебе привітати я поспішаю,
Адже Благовіщення настало.
Що побажати тобі я знаю,
Щоб щастя скоріше завітало!
Нехай Богородиця вилікує душу,
А тіло Господь хай зцілить,
Як дощик оживляє сушу.
Хай чудо Христос сотворить.
Источник: Ge-ru
Поздравления с Благовещением для открыток в прозе
Написать стильные тексты в прозе гораздо легче, чем в стихах. Составляя поздравления своими словами, можно пожелать человеку самого необходимого. Помните, что пожелания в открытке должны быть не только красивые, но и достаточно короткие. Постарайтесь передать суть в нескольких строчках. Предлагаем несколько примеров.
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. И вот что пожелаю: цените свою жизнь, радуйтесь каждой минуте – и пусть они будут прекрасными. Благодарю Господа за ваше благополучие и прошу, чтобы он всегда дарил вашей семье счастье, достаток и крепкое здоровье.
***
Колокола радостно звонят в каждом храме – это наступило Благовещение Марии. Искренне поздравляю с днем благой вести и желаю, чтобы сегодня ваши сердца наполняются благодатью. Пусть Святой дух небесным голубем спустится на землю и благословит ваш дом, а Богородица защитит от всего дурного. С праздником!
***
С Благовещением, дорогой друг! В этот день желаю тебе крепкой веры и Божьей благодати. Пусть Христос и Богородица отводят все беды и несчастия, а взамен посылают приятные известия, богатырское здоровье и добрых людей.
***
Поздравляю вас с Благовещением Пресвятой Богородицы! Хочу пожелать вам на весь год только позитивных мыслей и добрых поступков. Пусть ваши близкие будут всегда здоровыми и успешными, а Господь дарует духовное спокойствие и стойкое здоровье.
***
С Благовещеньем! Я желаю, чтобы у вас в доме всегда царили мир, порядок и благополучие. Пусть Бог всегда посылает деньги и помощь, когда они действительно нужны, а Богородица защищает от любых неприятностей.
***
Источник: ekootkr.ot7.ru
Двунадесятые праздники – время большой радости и Божьей милости. Поздравляю с Благовещением, желаю научиться радоваться даже по самому маленькому поводу. Пусть в твоей жизни встречаются только хорошие люди, которые будут радовать и помогут справиться даже с самой серьезной проблемой. Храни вас Богородица.
***
Архангел сообщил Марии благую весть, так возрадуемся же вместе. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти всех людей от греха. Желаю тебе счастливой жизни под присмотром Отца небесного, пусть он помогает со всеми проблемами, успокаивает в трудный час и ограждает от недобрых помыслов, пусть каждая молитва приносит умиротворение.
***
Поздравляю с великим праздником – Благовещением. Пришла весна, и Господь благословляет землю. Пусть же в этом году она будет плодородна, как никогда. Желаю тебе благоприятной погоды и богатого урожая, а вместе с ним – достатка и семейного счастья.
Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы 2020: красивые поздравительные стихи.
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