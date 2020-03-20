Благовещение Пресвятой Богородицы – великий христианский праздник, который по значимости не уступает Пасхе и Рождеству. Католики и православные отмечают его в разные дни, и нужно учитывать дату, готовя поздравления в открытках.

Значение праздника

Для начала стоит рассказать, что же означает Благовещение. Согласно Библии, архангел Гавриил явился к Марии ночью с благой вестью о том, что девушка вскоре родит Сына Божьего. Святой дух спустился с небес и непорочно зачал Младенца.

Пречистая дева с покорностью приняла свою участь. Так началось искупление человеческих грехов – послушание Марии уравняло ошибку Евы в Эдемском саду. В связи с этим христиане считают Благовещение таким же важным событием, как Рождение Христа и его воскрешение из мертвых на Пасху. Не удивительно, что оно входит в список двенадцати самых значимых христианских праздников.

Какого же числа отмечают Благовещение в 2020 году? За девять месяцев до Рождества. Напомним, что в 16 веке Папа Римский Григорий 13 ввел новый, более точный календарь, которым сейчас пользуется весь мир. Но многие православные церкви остались консервативными и продолжили отмечать праздники по старому стилю. Именно поэтому в православии Благовещение – 7 апреля, а у католиков – 25 марта.

Источник: UA Portal

Несмотря на разницу в датах, традиции почти не отличаются. В обеих конфессиях это большой, радостный и светлый праздник. Но в отличии от Рождества или Пасхи, его не отмечают пышным застольем. Так 25 марта продолжается Великий пост, во время которого не поощряются гуляния и всяческие развлечения. Но в Благовещенье можно собраться в узком кругу родственников и друзей, чтобы выразить поздравления.

Поздравить с Благовещением стоит всех своих знакомых независимо от вероисповедания. Если же нет времени обратиться лично – выручат поздравительные открытки или праздничные картинки, которые можно отправить по интернету или СМС. Предлагаем красивые и стильные изображения, а также поздравления в стихах и прозе для подписи.

Красивые стихи для открыток

В Украине уже много лет принято подписывать открытки в стихах. Есть даже готовые варианты, которые продаются в магазинах. Но в связи с карантином поздравительная открытка – не такая уж легкая добыча.

Впрочем, ее несложно сделать своими руками в домашних условиях, когда есть принтер. Самое главное – распечатать обложку. Для этого можно скачать картинку или взять фото. А затем от руки переписать красивое поздравление. Приводим стихи на русском и на украинском языках.

Источник: ekootkr.ot7.ru

С Благовещением тебя поздравляю!

Пусть Богородица всегда охраняет,

В разных делах мирских помогает!

Вашу семью от всех бед защищает!

***

Благую весть услышь, весь мир!

Пусть будет на душе тепло!

Спасение будет и любовь,

Чтоб лишь к хорошему влекло!

С Благовещением поздравляю,

Великой радости вам желаю!

***

Весть благая к нам пришла,

Будь же счастлив, дорогой!

Чтобы беда в дом не зашла,

И жил ты только с добротой.

Желаю радости, достатка,

Тепла и мира на душе,

В мыслях – ясности, порядка

И улыбки до ушей!

Источник: Bonnycards

***

Звон колоколов всюду переливается,

Земля дрожит, от зимы пробуждается,

В этот день архангел Гавриил,

Марии весть благую возвестил.

С Благовещеньем вас поздравляю,

Успехов, радости, счастья желаю,

Пускай Христос сопровождает Вас всегда,

И стороной обходит всякая беда.

***

Благовещенье у нас наступило,

Радость и мир всем подарило,

Иисус Христос спасенье принесет,

Каждому большое счастье придет.

Пусть праздник подарит вдохновенье,

Чтобы согрело солнце весеннее,

Пусть только хорошее приносит судьба,

Пусть вести благими будут всегда.

***

Нехай Благовіщення прийде,

Міцне здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

І вас за все нагородить.

Бажаю радості й тепла,

Щоб завжди оминала біда,

Щоб нудьга скоріше втекла,

Хай завжди буде душа молода!

***

Благовіщення прийшло,

Нам посмішки принесло.

Нехай мрії всі здійснить,

Здоров’ям щедро нагородить.

Я бажаю вам широ добра,

Щоб любов усе перемогла.

***

Благу звістку архангел

Приніс до Марії:

Богородицею стане,

Матір’ю Месії.

Тож вітаю я тебе

З святом цим великим

Хай душа твоя цвіте

Й не торкнеться лихо!

Источник: GifOk

***

З Благовіщенням! Хай свято,

Наповнить ваші серця

Любов’ю до сестри і брата,

Та вірою в Бога-Творця!

Добробут хай буде вдома,

Спокою в кожній душі,

Не знайте, що таке втома

Хай мрії здійсняться усі.

***

Тебе привітати я поспішаю,

Адже Благовіщення настало.

Що побажати тобі я знаю,

Щоб щастя скоріше завітало!

Нехай Богородиця вилікує душу,

А тіло Господь хай зцілить,

Як дощик оживляє сушу.

Хай чудо Христос сотворить.

Источник: Ge-ru

Поздравления с Благовещением для открыток в прозе

Написать стильные тексты в прозе гораздо легче, чем в стихах. Составляя поздравления своими словами, можно пожелать человеку самого необходимого. Помните, что пожелания в открытке должны быть не только красивые, но и достаточно короткие. Постарайтесь передать суть в нескольких строчках. Предлагаем несколько примеров.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. И вот что пожелаю: цените свою жизнь, радуйтесь каждой минуте – и пусть они будут прекрасными. Благодарю Господа за ваше благополучие и прошу, чтобы он всегда дарил вашей семье счастье, достаток и крепкое здоровье.

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Колокола радостно звонят в каждом храме – это наступило Благовещение Марии. Искренне поздравляю с днем благой вести и желаю, чтобы сегодня ваши сердца наполняются благодатью. Пусть Святой дух небесным голубем спустится на землю и благословит ваш дом, а Богородица защитит от всего дурного. С праздником!

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С Благовещением, дорогой друг! В этот день желаю тебе крепкой веры и Божьей благодати. Пусть Христос и Богородица отводят все беды и несчастия, а взамен посылают приятные известия, богатырское здоровье и добрых людей.

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Поздравляю вас с Благовещением Пресвятой Богородицы! Хочу пожелать вам на весь год только позитивных мыслей и добрых поступков. Пусть ваши близкие будут всегда здоровыми и успешными, а Господь дарует духовное спокойствие и стойкое здоровье.

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С Благовещеньем! Я желаю, чтобы у вас в доме всегда царили мир, порядок и благополучие. Пусть Бог всегда посылает деньги и помощь, когда они действительно нужны, а Богородица защищает от любых неприятностей.

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Источник: ekootkr.ot7.ru

Двунадесятые праздники – время большой радости и Божьей милости. Поздравляю с Благовещением, желаю научиться радоваться даже по самому маленькому поводу. Пусть в твоей жизни встречаются только хорошие люди, которые будут радовать и помогут справиться даже с самой серьезной проблемой. Храни вас Богородица.

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Архангел сообщил Марии благую весть, так возрадуемся же вместе. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти всех людей от греха. Желаю тебе счастливой жизни под присмотром Отца небесного, пусть он помогает со всеми проблемами, успокаивает в трудный час и ограждает от недобрых помыслов, пусть каждая молитва приносит умиротворение.

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Поздравляю с великим праздником – Благовещением. Пришла весна, и Господь благословляет землю. Пусть же в этом году она будет плодородна, как никогда. Желаю тебе благоприятной погоды и богатого урожая, а вместе с ним – достатка и семейного счастья.

Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы 2020: красивые поздравительные стихи.

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