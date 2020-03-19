Погода в Украине 19 марта отметится температурными качелями с ночными заморозками

В четверг в Украину наконец-то придет по-настоящему весеннее тепло, правда сопровождать его будут ночные заморозки. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ожидается, что средняя дневная температура по стране достигнет +14 - +17 градусов, однако ночью на левобережье возникнут минусовые температуры.

Днем в западных областях воздух прогреется до +17 градусов, а в восточных – до +15. При этом в Карпатах ожидается +7 - +12 градусов.

Ночью же температура значительно опустится. В целом по стране ожидается от -1 до +4 градусов, а вот в восточных областях, а также Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях - до -7.

Ветер будет переменным со скоростью 3-8 м / с. На большей части страны день будет солнечным, иногда с переменной облачностью.

Ранее мы писали о том, что в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве был температурный рекорд.

Так, среднесуточная температура воздуха превысила значения всех лет в истории наблюдения.

Ранее еще 12 марта температурный рекорд был зафиксирован еще в 1915 году, тогда температура воздуха составляла + 9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

"Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 ° С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 2008 года, на 1,3 ° С. Это уже 9 температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта ", – сказали в Центральной геофизической обсерватории.

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