Погода в Украине 18 марта приятно удивит, страну накроет мощный антициклон

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на западной Украине ожидается 10-15 тепла днем. Осадков не будет, лишь облачность. Ночью воздух остынет до -2 мороза.

Аналогичной ситуация будет и на севере. Облачность будет сопровождаться 8-11 градусами тепла. Ночью ожидается от 1 до -1 мороза.

А вот жителям центра страны нужно готовиться к более солнечной погоде, которая будет сопровождаться дневными 9-12 градусами выше нуля. А вот ночью резко похолодает: вплоть до -2-4 морозов.

На юге Украины также ожидается облачность с временными прояснениями. Днем столик термометра покажет 8-12 градусов выше нуля. А вот ночью похолодает: от 1 тепла до 4 мороза.

На востоке страны осадков не будет. Днем воздух прогреется до 9-12 градусов тепла. А вот ночью сильно похолодает: от -3 до -7 ниже нуля.

В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, ожидается облачность и дневные 8-12 тепла. Ночью же похолодает: местами будет до -2 мороза.

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