Вселенский патриарх Варфоломей объявил церквям о запрете богослужения до конца марта из-за коронавируса

Можно проводить только частные молитвы в тех церквях, которые будут открыты. Церковь также имеет право сама решать, когда снимать запрет, так как это зависит от распространения коронавируса. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на западные СМИ.

Монастыри продолжат проводить регулярные религиозные службы для монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям будет запрещен въезд.

Ранее мы сообщали, что в утратившей госрегистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата предложили свой способ борьбы с коронавирусом.

15 марта предстоятель УПЦ КП, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет благословил во всех храмах этой религиозной структуры совершать «усиленные и особые молитвы за освобождение от опасной вирусной болезни».

Молитвы будут произноситься во время богослужений на ектениях после просьбы об Украине. В частности священники будут молиться за «освобождение Украины и всего мира от эпидемии коронавируса и прощении наших грехов».

Тут же, на сайте, опубликован и текст молитвы от коронавируса, которую будут произносить на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна.

Сообщалось, что православная церковь Украины обратилась к украинцам в связи с эвакуацией людей из китайского Уханя, где бушует коронавирус.

Представители ПЦУ призвали людей, которые протестуют против размещения пассажиров самолета из Уханя в Украине, прекратить агрессию и проявить милосердие к собственным согражданам.

«Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество», - говорится в заявлении ПЦУ.

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