Предстоятель православной церкви Украины заявил, что вопрос о переносе даты Рождества в стране остается открытым

Об этом идет речь в его интервью Радио Свобода.

Действующую календарную систему будут пересматривать, в том числе, вопрос могут вынести на условное голосование – в епархии, вероятно, проведут опрос. Все потому, что, по словам Епифания, украинцы уже привыкли к определенной дате Рождества и с новшествами возникают определенные сложности - далеко не все, цитируем, "готовы к календарным реформам", отметил предстоятель ПЦУ:

«Мы этот вопрос ставим, но видим, что есть большое сопротивление. Многие уже привыкли к определенной дате», - сказал Епифаний.

Епифаний также акцентировал в интервью на том, что все реформы будут возможными и постепенно приживутся в Украине, когда все поместные православные церкви объединятся и добавил:

«В епархиях проведем опрос, увидим, какой процент за перенос. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, вопрос будет решен положительно».

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний раскрыл нюансы переноса даты Рождества. Он отметил, что на то, чтобы перейти от привычного празднования Рождества 7 января на новую дату украинцам может понадобиться неопределенное количество времени.

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», - заявил Епифаний.

По словам предстоятеля ПЦУ, об окончательных изменениях в церкви можно будет говорить только если большинство украинских христиан начнет праздновать Рождество 25 декабря.

«Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем», - считает глава ПЦУ.

Напомним, перенос Рождества на 25 декабря: Епифаний сделал судьбоносное заявление.

Как сообщала Politeka, заявление ПЦУ о переносе Рождества всколыхнуло украинцев.

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