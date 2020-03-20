Немецкие ученые обнаружили новые симптомы, которые проявляются у больных коронавирусом

Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на руководителя Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрика Штрека.

Известно, что вместе с коллегами Штрек проводит исследование с участием людей, у которых подтвердили коронавирус. Их опрашивают, берут анализы, анализируют полученные данные. Выяснилось, что около 2/3 заболевших заявили о потере обоняния и вкусовых ощущений. Выяснилось, что люди теряют обоняние и вкус на несколько дней.

«Кто-то не слышал запах шампуня, еда начала терять вкус. Мы пока не можем точно сказать, когда появляются такие симптомы», — рассказал Штрек.

Добавим, что аналогичные симптомы у больных зафиксировали и китайские медики.

Ранее мы писали, что согласно анализу немецких ученых из Института Роберта Коха, вспышка коронавируса может продлиться два года. При этом каждый пятый случай болезни будет протекать в тяжелой форме.

Тем временем, коронавирус продолжает распространяться по миру. Состоянием на 20 марта, в мире зафиксировано более 244 официально подтвержденных случаев коронавируса. Но реальные цифры намного больше, так как не всех больных тестируют на наличие вируса. От осложнений уже умерло более 10 тысяч человек.

В Украине состоянием на утро 20 марта зафиксировано 26 случаев заражения, три из которых привели к смерти. На днях в страну должны доставить миллионы тест-систем, которые позволят проверить значительное число людей, и выявить более точное число заболевших в Украине. Отметим, что самая серьезная вспышка вируса на данный момент зафиксирована в Италии, где заболело больше 40 тысяч людей. На данный момент в стране от коронавируса умерло 3400 человек.

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