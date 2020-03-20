У цей час у світі вже майже 250 000 заражених

Коронавірусною інфекцією COVID-19 заражені майже чверть мільйона чоловік і її стрімке поширення триває, проте вчені вважають, що пандемія може припинитися сама

Так, доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова назвала дві умови, при яких пандемія COVID-19 спаде, пише "Главред".

По-перше, це процес еволюції вірусу, який в результаті переходу від людини до людини щоразу мутує, внаслідок чого слабшає.

"Відбувається його коеволюція, щоб він міг більш-менш співіснувати з людиною. Цей вірус зараз до нас пристосовується. Скільки часу це займе, невідомо", - зазначила експерт.

Баранова підкреслила, що друга умова - придбання людьми імунітету. За її словами, коли коронавірусом перехворіють близько 70%, то само собою у населення планети з'явиться прошарок тих, у кого виробилися антитіла. Таким чином, "зараза" не буде такою масовою.

Зазначимо, станом на ранок 20 березня коронавірусом COVID-19 заразилися вже 244 517 людей у всьому світі, при цьому померлих 10 030 осіб, тих, що вилікувалися - 86 025.

В Україні, станом на ніч з 19 на 20 березня - зафіксовано 26 випадків зараження COVID-19, з яких 3 летальні.

Так, останні п'ять випадків були зареєстровані 19 березня в Чернівцях. Пацієнти ізольовані, їх стан стабільний.

Раніше ми розповідали, мати однієї із загиблих від коронавіруса українок звинуватила у смерті доньки медиків, які недбало поставилися до своєї роботи. Мова про 33-річну мешканку Чернівецької області, яка стала другою жертвою коронавіруса в Україні, дівчина померла 16 березня. Мати загиблої розповіла ЗМІ, що сімейний лікар виписав доньці антибіотики, а, коли їй стало гірше і вона самостійно звернулася в обласну лікарню, дівчину спочатку відправили додому, тому що рентген нічого не показав. Заражена повторно повернулася в медустанову на "швидкій".

"Підключили систему. Пізніше у неї почався судомний напад – через не вчасно надану медичну допомогу та інтоксикацію організму. Вона втратила свідомість у понеділок, 16 березня, близько 17.00 вечора. Кнопки виклику в боксах не працюють і невідомо, скільки вона там лежала, поки її знайшли. Реанімаційні заходи результату вже не дали – о 19.20 Тетяни не стало…", - поділилася мати.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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