Український журналіст, телеведучий Андрій Пальчевський заявив - з'явився ще один доказ про те, що влада приховує від народу справжню кількість захворілих коронавірусом

Телеведучий опублікував відео, на якому розповів про ситуацію детальніше, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, за словами журналіста, він отримав підтвердження про ще двох хворих. Дані надійшли з однієї з німецьких клінік.

"Одночасно з цим почалася компанія по дискредитації всіх тих, лабораторій, які виконують в приватному порядку тести на визначення. Обурливо! І хто відповість за те, що не були закуплені експрес-тести протягом трьох останніх місяців?" - поцікавився Пальчевський.

Як зазначив журналіст, українська влада бездіє і це може призвести до катастрофічних результатів.

"Ситуація зараз така ж, як у Китаї. Всі, хто говорить про те, що вірус є - починає отримувати дзвінки зі всяких перевірочних органів", - заявив телеведучий.

На думку Пальчевського, українська влада в цей раз "не тільки нас пограбує, але і знищить".

Нагадаємо, Андрій Пальчевський 19 березня закликав українців займатися самодисципліною. Нашому народові треба дбати про себе більше за всіх інших, тому що, сподіватися на центральний уряд не доводиться.

На думку Пальчевкого, влади далека від народу. Тому журналіст каже, що українцям треба пам'ятати - порятунок залежить від молодих людей, які повинні носити маски і виконувати всю роботу поза домом.

Раніше повідомлялося, що Андрій Пальчевський розповів, що наша країна не готова прийняти заробітчан назад.

Так, як зазначив телеведучий, замість того, щоб налагодити виробництво апаратів вентиляції легенів, яких у Німеччині 200 тисяч, і в Польщі десятки тисяч, в Україні працюють близько тисячі.

Нагадаємо також, що коронавірусом COVID-19 на даний момент заражені майже чверть мільйона осіб і його стрімке поширення триває, проте вчені вважають, що пандемія може припинитися сама, адже люди можуть придбати імунітет.

погубят нас??? погубят нас??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 20. März 2020

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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