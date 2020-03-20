Смертельний коронавірус COVID-19 продовжує вбивати українців

Зокрема, стало відомо про нову жертву коронавіруса в Італії.

Цю інформацію підтвердив глава Християнської спільноти українців в Італії Олесь Городецький на сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

За його словами, у місті Романо-ді-Ломбардія (провінція Бергамо), від коронавіруса померла ще одна громадянка України.

Таким чином, це вже друга громадянка України, яка померла від смертельного COVID-19 на території Італії.

"Повідомляють наші співвітчизники, сьогодні, 19 березня, в містечку Романо-ді-Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавіруса померла ще одна громадянка України, Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавіруса серед української громади в Італії. Вічна пам'ять і співчуття рідним", – підкреслив Городецький у своєму Facebook.

Через час Городецький уточнив, що це вже шоста смерть від коронавіруса в українській громаді в Італії.

Варто нагадати, що 13 березня в італійському місті Ровато (провінція Брешія) померла українка Раїса Малишева. 65-річну киянку доставили в лікарню міста Кьярі з гострою пневмонією, а вже пізніше діагностували коронавірус.

Раніше ми розповідали про те, що карантин через епідемію коронавіруса в Україні можуть не тільки продовжити, а й посилити.

Цю інформацію підтвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, продовження карантину залежатиме від ситуації як в Україні, так і за її межами.

Він також попередив про те, що в Україні почали діагностувати коронавірус у людей, які не були за кордоном.

"В країну зайшла коронавірусна хвороба. Є перші випадки інфікування всередині країни. Все більше зразків приходить в вірусологічні лабораторії на обстеження. Сьогодні ми отримали 54 підозри на коронавирусную хвороба", - додав Ляшко.

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