Карантин из-за коронавируса внес коррективы в многие сферы жизни украинцев

О том, как сейчас обстоят дела со свадьбами, рассказала сотрудница одного из киевских ЗАГСов, передает телеграм-канал Pavlovsky News.

Отмечается, что запланированные ранее бракосочетания проводят. Но только при условии выполнения ряда условий. Так на церемонии все должны присутствовать в масках, перчатках. А количество гостей не должно превышать десяти человек.

Если молодых не устраивает такой вариант, то они пишут заявление на перенос даты на другой день, когда карантин закончится.

«Бывают случаи, когда человеку нужно срочно написать заявление на получение наследства, а сегодня последний день - для этого мы повесили на дверях объявления с номерами телефонов. Человек может позвонить, и тогда мы примем его в исключительном порядке, даже не впуская его к нам в кабинет», - отметила работница ЗАГСа.

Ранее мы сообщали, нарушителей карантинного режима будут наказывать штрафами согласно ст. 325 УК Украины: для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен; для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Отметим, по состоянию на 10 утра 20 марта, в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 2 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)

м. Киев - 3 случая

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

По его мнению, меры в Киевский, Харьковский и Житомирской областях позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу.

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