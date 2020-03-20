Карантин из-за коронавируса внес коррективы в многие сферы жизни украинцев
О том, как сейчас обстоят дела со свадьбами, рассказала сотрудница одного из киевских ЗАГСов, передает телеграм-канал Pavlovsky News.
Отмечается, что запланированные ранее бракосочетания проводят. Но только при условии выполнения ряда условий. Так на церемонии все должны присутствовать в масках, перчатках. А количество гостей не должно превышать десяти человек.
Если молодых не устраивает такой вариант, то они пишут заявление на перенос даты на другой день, когда карантин закончится.
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«Бывают случаи, когда человеку нужно срочно написать заявление на получение наследства, а сегодня последний день - для этого мы повесили на дверях объявления с номерами телефонов. Человек может позвонить, и тогда мы примем его в исключительном порядке, даже не впуская его к нам в кабинет», - отметила работница ЗАГСа.
Ранее мы сообщали, нарушителей карантинного режима будут наказывать штрафами согласно ст. 325 УК Украины: для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен; для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.
Отметим, по состоянию на 10 утра 20 марта, в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных:
Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 2 случая
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)
м. Киев - 3 случая
Напомним, в связи с распространением коронавируса в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
По его мнению, меры в Киевский, Харьковский и Житомирской областях позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу.
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