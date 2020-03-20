Смертельный коронавирус COVID-19 продолжает убивать украинцев
В частности, стало известно о новой жертве коронавируса в Италии.
Эту информацию подтвердил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на странице в Facebook, передает Politeka.net.
По его словам, в городе Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо), от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины.
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Таким образом, это уже вторая гражданка Украины, которая умерла от смертельного COVID-19 на территории Италии.
"Сообщают наши соотечественники, сегодня, 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии. Вечная память и сочувствие родным", – подчеркнул Городецкий в своем Facebook.
Через время Городецкий уточнил, что это уже шестая смерть от коронавируса в украинской общине в Италии.
Стоит напомнить, что 13 марта в итальянском городе Ровато (провинция Брешия) скончалась украинка Раиса Малышева. 65-летнюю киевлянку доставили в больницу города Кьяри с острой пневмонией, а уже позже диагностировали коронавирус.
Ранее мы рассказывали о том, что карантин из-за эпидемии коронавируса в Украине могут не только продлить, но и ужесточить.
Эту информацию подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, продление карантина будет зависеть от ситуации как в Украине, так и за ее пределами.
Он также предупредил о том, что в Украине начали диагностировать коронавирус у людей, которые не были за границей.
"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи инфицирования внутри страны. Все больше образцов приходит в вирусологические лаборатории на обследование. Сегодня мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь", - добавил Ляшко.
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