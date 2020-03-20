Руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит крупный штраф и не только

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает Politeka.net со ссылкой на сайте МВД.

Так, согласно ст. 172 УК Украины за грубое нарушение законодательства о труде (к примеру, увольнение) работодателям грозит штраф в размере от 34 до 51 тыс. гривен. Кроме наказания "копейкой", руководителя могут лишить права занимать определенные должности или отправить на исправительные работы на срок до 2 лет.

Кроме того Цуцкиридзе напомнил о ст. 173 УК Украины: "Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации".

Ранее мы сообщали, нарушителей карантинного режима будут наказывать штрафами согласно ст. 325 УК Украины: для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен; для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Отметим, по состоянию на 10 утра 20 марта, в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 2 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)

м. Киев - 3 случая

Также мы рассказывали, биолог Анна Баранова, профессор Школы системной биологии GMU (США), раскрыла, при каких условиях пандемия начнет падать. В частности, COVID-19 "умерит пыл" из-за своей естественной эволюции. Передаваясь от человека к человеку, вирус ослабевает, а, значит, у человечества есть шанс получить имунитет (второе условие). После того, как вирусом переболеет порядка 70% населения планеты, появится прослойка людей, у которых начнут вырабатываться антитела.

Этим временем, в США 16 марта стартовал уникальный эксперимент. Ученые начали вводить людям вакцину против коронавируса, которую разработали в кратчайшие сроки. Первым четырем добровольцам уже сделали уколы. Подопытные сообщают о нормальном самочувствии.

Однако, если исследование и пройдет успешно, то массовое производство вакцины начнется не ранее, чем через год-полтора.

Напомним, люди взбунтовались, движение перекрыто во многих местах: кадры с места

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