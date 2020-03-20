В МВД предупредили украинцев о важных изменениях

В связи с распространением коронавируса в Украине могут ввести чрезвычайное положение

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Он считает, что меры в Киевский, Харьковский и Житомирской областях позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу.

«Это - не апокалиптические предсказания с целью добавить испуг и панику. Это - перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусную угрозу», - заявил Варченко.

Введение чрезвычайного положения предусматривает следующее:

Работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны.

Особый порядок распределения продуктов питания.

Мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений.

Переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты оборудование и т.д.).

Оперативные штабы по противодействию пандемии будут иметь право на быстрое отстранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений, в случае ненадлежащего исполнения ими задач.

Будет ограничена свобода передвижения, свободу въезда и выезда в отдельные населенные пункты и территории.

Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми.

Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае - граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин.

Неработающие пенсионеры будут сидеть дома. Органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры должны обеспечить каждого пенсионера или социально незащищенных граждан, пакетом жизненно необходимой продукции, в т.ч. медикаментов.

Запрет походов в гости, на вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий за пределами круга людей, которые живут в одном доме.

Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам.

Правила здорового образа жизни на ближайшие месяцы категорически изменятся. Отныне они будут заключаться не в пробежке по пустому городу, а в самоизоляции дома.

Будет установлен комендантский час.

Покупатели не будут заходить в аптеки. Провизоры будут выносить медикаменты гражданам, которые будут стоять в очереди на улице, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Так же будут делать продавцы маленьких продуктовых магазинов.

Расчет в магазинах - карточками.

У каждого в кармане будет антисептик. На лице - маска. На руках - перчатки.

Вымогатели и мошенники, которые будут пытаться заработать на беде, не будут иметь шансов. Правоохранительная система будет привлекать их к ответственности с максимальными санкциями, предусмотренными законом.

Врачи будут приезжать на вызовы ко всем в полном противоэпидемическом костюме.

Право на приватность своей жизни, личные данные, тайна передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье.

На улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые едут или садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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