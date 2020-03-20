Отсутствие страха и реального понимания того, к чему может привести Украину коронавирус, обернется для страны коллапсом

Такое мнение в своем видеоблоге высказал политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко, передает Politeka.

На нынешнем этапе в стране тем, кто предупреждает об опасности надвигающегося коронавируса и его катастрофических последствиях для экономики государства, чаще всего советуют не пугать людей и не разгонять панику. Таким образом люди от власти создают иллюзию того, что все под контролем, и «не парятся».

«И как следствие – маршрутки переполнены. Вместо того, чтобы освободить город от людей, он по-прежнему переполнен людьми. Граждане, которые работают на стратегических предприятиях, в энергетике, в «Укрзализныце», получают проблемы с доступом к работе, потому что они тоже в состоянии транспортного коллапса и не могут вовремя добраться. В результате под ударом оказывается вся стратегическая инфраструктура», – озвучивает только один момент Романенко.

А дальше ситуация будет усугубляться, поскольку, например, во Львове перевозчики снимаются с маршрутов, потому что из 10 пассажиров в салоне – восемь пенсионеров, и ездить банально невыгодно. А из таких моментов и начинает складываться цепочка коллапса.

«Поэтому выход только в страхе. Страх порождает мотивы, мотивы создают новую реальность. И поэтому без страха не будет никаких принципиальных изменений в стране. Потому что если люди не будут бояться вируса, то они, соответственно, не будут действовать так, как требует логика действий в условиях борьбы с коронавирусом, сравнимых с военными», – подчеркнул эксперт.

Сейчас можно наблюдать, как олигархи, чиновники, а также барыги, которые наживаются на поставках медикаментов, аппаратуры, не бояться власти совершенно. Та же, в свою очередь, не способна вызвать у них страх и уважение. В этой ситуации государство бессильно что-либо сделать, что автоматически ведет его к катастрофе. Еще несколько месяцев такого – и все рассыплется.

«Страх открывает ворота для перемен в Украине. Отсутствие страха – это коллапс Украины в существующем виде и новые упущенные возможности на следующие несколько десятков, а то и сотню лет, как это было уже неоднократно в нашей истории», – подытожил Романенко и призвал украинцев думать и анализировать происходящее, поскольку «приходят веселые времена».

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