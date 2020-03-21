В сети появилось видео, где рабочие в Мадриде разгружают защитные маски украинской фирмы “Бук”

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на испанском телевидении.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

Стоит отметить, что на данный момент в Украине дефицит масок из-за того, что украинские предприниматели начали вывозить их еще тогда, когда пандемия Covid-19 начиналась в Китае.



Как известно, власть Украины запретили экспорт медицинского оборудования и средств.

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На кадрах видно, что на пачке с 5 повязок стоит ценник в 115 гривен.

Такие кадры, мягко говоря, не порадовали украинцев. "Это Украина. Любое горе это возможность заработать. Так всегда было. С дна мы не поднимались.", " Согласна с вами, это дно)) всегда найдутся людишки, с убогой душонкой, и не факт что этим ограничится. Будут скупать товары первой необходимости, а потом просто перепродавать! Есть граждане, думающие что они бессмертные и вечные)) ну- ну!", "Стыдоба! Жадность зашкаливает", - писали в сети.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

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