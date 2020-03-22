Почетный патриарх, глава УПЦ КП Филарет сделал неоднозначное заявление по поводу распространения коронавирусной угрозы

В интервью «4 каналу» он рассказал, что главной причиной эпидемии являются грехи человечества.

«Эпидемия – это наказание Божье за грехи людей. Мы сейчас думаем, как побороть эту эпидемию. Правильно делают правительства разных стран, в том числе украинское правительство, принимая меры предосторожности. Но причина коронавируса – это грешность человечества. В чем особенность греха? А в том, что открыто добро не защищают, а защищают зло. И не только его защищают, а активно распространяют. Я имею в виду, в первую очередь, однополые браки», - заявил Филарет.

По его словам, сегодня детей учат выбирать себе пол.

«Не того пола ребенок должен быть, каким он родился. А он сам должен выбрать себе пол. Это зло. За это зло Бог сжег Содом и Гоморру. И на этом месте до нашего времени находится Мертвое море», - заявил священнослужитель.

Филарет отметил, что грехи подобные в человеческой истории были. Особенность нашего времени, по словам патриарха, в том, что государства начинают принимать зло за добро и защищать его законами.

Кроме этого глава УПЦ КП заявил, что церковь не будет запрещать причастие во время карантина. Он подчеркнул, что если люди верят, то не заболеют. А если не верят, то не нужно причащаться.

«Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?», - подчеркнул Филарет.

Напомним, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса: «Так и победим, других вариантов нет!».

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