Збройні Сили України будуть взаємодіяти з правоохоронними органами щодо забезпечення громадської безпеки під час карантину

Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Міноборони України.

У повідомленні міністерства наголошується, що "з 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, які будуть діяти у взаємодії з працівниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії України".

При цьому в міністерстві додають, що особистий склад, який буде брати участь у патрулюванні, забезпечать засобами захисту, антисептичними та дезінфікуючими речовинами.

Відзначимо, за дотриманням правил карантину в країні щодня стежать понад 16 тисяч поліцейських.

Наразі карантин діє до 3 квітня (але можливо його продовжать), в деяких областях запроваджено надзвичайний стан. У зв'язку з цим обмежено пересування: скасовані потяги та приміські автобуси, українців просять без потреби не виходити з дому і одягати захисні маски на вулиці.

Раніше ми повідомляли, через карантин в країні відмінені штрафи за прострочені платежі по комуналці. Так, впродовж 30 днів забороняється нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. До того ж скасовуються відключення боржників та примусове виселення з житла за рішенням судів про стягненню заборгованості за компослуги.

До цього ми повідомляли президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє банкам нараховувати пеню і підвищувати відсотки по кредитах під час карантину.

За станом на 21 годину 21 березня, в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як зараз йдуть справи з коронавірусом: "Не тільки пограбують, але і...".

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