У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що коронавірусом Covid-19 заразився ще один парламентар

Як передає Politeka з посиланням на Telegram-канал Моз, хвороба була також виявлена у найближчого родича політика.

«У другого народного депутата Верховної Ради України виявлено коронавірус. Мова йде про Сергія Вельможного, колегу раніше хворого Сергія Шахова. Крім того, заразився син Вельможного», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубинський розповів, що парламентар, який заразився, 16 березня був присутній на погоджувальній раді Верховної Ради, де були всі керівники фракцій.

Сам Вельможний відреагував на ситуацію через певний час. Нардеп опублікував знімок з Олександрівської клінічної лікарні в Києві і розповів про самопочуття.

"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19 мене і мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом проведуть тест повторно.

Зараз знаходимося в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - зазначив сам нардеп.

До цього ми писали, що народний депутат Сергій Шахов, у якого виявили днями коронавірус, записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського.

Політик поділився роликом у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. Приводом для звернення стала ситуація про нібито "кнопкодавство" з боку колег Шахова, про що напередодні повідомив Зеленський.

"Зверніть увагу на ваш секретаріат... Пане президент, вас дуже сильно підставляють... Можна зайти на сайт Верховної Ради і подивитися, чи був Шахов в парламенті, реєструвався чи ні. Я відповім: я в парламенті не був, не голосував і також колеги не "кнопкодавили", як вам про це повідомили. Хочу розвіяти ці чутки...і хотів би, щоб більше таких фейків не було", - заявив нардеп, зазначивши, що чекає спростування від Офісу президента.

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