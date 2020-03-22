Известный астролог Влад Росс заявил, что в скором времени украинцы смогут вздохнуть с облегчением

Влад Росс уверен, что уже к началу мая коронавирус Covid-19 потеряет активность и превратится в обычный грипп. Об этом он рассказал в интервью «Апострофу».

По словам астролога, вирус уже сыграл свою роль в будущем планеты, он стал серьезным предупреждением для жителей Земли.

«Самое опасное распространение коронавируса связано с Меркурием в созвездии Рыб. Рыбы – это бациллы, всякого рода инфекции, вирусы. Меркурий – это планета воздуха, а Рыбы – это знак воды, потому вирус может распространяться воздушно-капельным путем», - объяснил астролог распространение вируса с точки зрения звезд.

Он отметил, что все продлится до 12 апреля. Для Украины важно сдержать эпидемию до этого момента, чтобы не было таких потрясений как в Италии. После Пасхи, по мнению Росса, вирус перестанет быть агрессивным. Астролог добавил, что по некоторым предположениям вирус боится ультрафиолета и высоких температур. Поэтому Украину спасет потепление.

«Есть предположение, что +27С – смертельная температура для него. Потому в ближайшие 2-3 недели агрессия вируса будет сведена на нет, и он может перейти в обычный грипп», - объясняет эксперт.

Астролог вспомнил про свой прогноз на 2020 год, в котором он говорил, что мир изменится.

Тем временем, в мире зафиксировано более 307 тысяч случаев заражения коронавирусом и 13 тысяч смертей. Китай, который первым столкнулся с эпидемией, уже смог побороть вирус. Наибольшие очаги коронавируса сегодня фиксируются в Италии, США, Испании и Германии.

В Украине состоянием на 22 марта зафиксировано 47 случаев вируса. Правда, реальное количество зараженных может быть намного больше, так как в стране не было достаточного количества тест-систем для диагностики коронавируса.

Напомним, что стало известно, сколько украинцев станут жертвами коронавируса уже через месяц.

А еще Politeka писала, что астролог назвал дату окончания эпидемии в Украине, осталось недолго.

Также Politeka сообщала, что астролог сообщил хорошую новость для Украины о коронавирусе: "переломный месяц".