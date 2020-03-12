Влад Росс поділився інформацією, коли життя в Україні повернеться в нормальне русло

Смертельний китайський вірус, що звалився на весь світ, не здатний переносити теплу погоду. Тому у спекотних країнах вірус не зміг призвичаїтися

Тільки-но в Україні стовпчики термометра піднімуться вище +20 градусів, вірус зникне.

Всі люди які бояться зіштовхнутися з коронавірусом можуть перечекати епідемію у спекотних країнах. Ідеально для цього підійдуть Єгипет, та Об'єднані Арабські Емірати, розповів астролог Влад Росс Главреду.

Влад Росс звертає увагу на рідкісні випадки захворювання в Таїланді, Індонезії, де згодом коронавірус зовсім зник. Смертельні випадки у цих країнах не були зафіксовані, всі пацієнти одужали, а вірус не набрав обертів.

З точки зору астрології коли Меркурій залишить знак Риб, а станеться це 12 квітня, ризик поширення коронавірусу зведеться до мінімуму. Окрім того після 10-го квітня в Україні очікується потепління, що також пригальмує розповсюдження інфекції.

"Хочу заспокоїти українців: коронавірусу в нашій країні не буде. Для зодіакального знаку Тільця немає жодних вказівок на подібні загрози, а Україна, як відомо, під Тільцем. Були передумови очікувати епідемій у країнах, що перебувають під впливом Козерога (Китай) і Стрільця (Південна Корея та Італія).", – зазначив астролог.

Також за прогнозом астролога ситуація може ускладнитися в Ірані та Іраку. За його словами українцям, максимум, загрожують поодинокі випадки захворювання на інфекцію. На відміну від європейців, українці подорожують значно менше через брак коштів, а тому панікувати не варто.

Також астролог не бачить загрози і від заробітчан, які почали повертатися до України.

Тим часом авіакомпанії масово скасовують рейси до країн, де були зафіксовані випадки зараження на коронавірус. Компанія МАУ відмінила рейси до 16 країн і радить пасажирам перевіряти інформацію за кілька днів до вильоту. Українці збентежені такими новинами та сподіваються на повне повернення коштів.

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