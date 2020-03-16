Відомий астролог Влад Росс вважає, що квітень – переломний місяць у боротьбі з коронавірусом

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka. Він зазначив, що вчені з Голландії зробили важливе відкриття, тому ліки від пандемії знайдено.

Нагадаємо, що вчені в Нідерландах першими в світі виявили антитіло, яке здатне блокувати коронавірус. Відкриття було зроблено ще під час спалаху атипової пневмонії в 2002-2003 роках. Як тільки вчені отримали штами нового коронавіруса, вони почали працювати над ліками проти нього. Поки що це тільки відкриття вчених, яке призведе до створення ліків проти коронавіруса. Правда, цей процес не дуже швидкий.

Українці в коментарях під постом Росса відзначили, що ліки, насправді, шукають і розробляють в різних країнах.

«Ліки дійсно знайдено і знайшли їх китайці. По-перше, кров перехворілих людей плюс дуже дорогі препарати, якими лікують СНІД», «Найдешевші ліки - це ті, що містять спирт - обполіскуємо носоглотку, промиваємо слабким розчином очі і живемо довго і щасливо. Спирт руйнує оболонку, будь-якого вірусу, і будьте мені здорові», «Ліки багато країн розробляють. Ось Німеччина теж має вакцину, яку треба ще перевірити. США просили учених Німеччини робити це тільки в Америці і тільки для них, вони відмовилися. Хто кого випередить і чи допоможуть іншим країнам», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Влад Росс поділився інформацією, коли життя повернеться в нормальне русло. За його словами, як тільки стовпчики термометра піднімуться вище 20 градусів тепла, вірус зникне. Росс зазначив, що найменше вірус поширений в жарких країнах, тому що він не здатний переносити теплу погоду.

«Всі люди, які бояться зіткнутися з коронавірусом можуть перечекати епідемію в жарких країнах. Ідеально для цього підійдуть Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати», - заявив Росс.

Тим часом, у світі захворіло вже понад 169 тисяч осіб. Найбільше людей захворіло у Китаї, Італії, Ірані та Південній Кореї. Епідемія активно поширюється в Європі і США.

Нагадаємо, що українці штурмують магазини і біжать з міст: кадри і подробиці того, що відбувається.

Як повідомляла Politeka, знайдено ліки від коронавіруса: вчені зробили прорив, хвороба буде переможена.

Також Politeka повідомляла, що легендарний лікар повідомив, коли коронавірус почне зникати: залишилося зовсім недовго.