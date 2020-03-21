Україна "відстає" всього на три тижні

Українцям, які несерйозно ставляться до загрози коронавіруса,наочно продемонстрували, що чекає на країну вже у найближчий місяць

Таблицю з прогнозом за кількістю хворих на коронавірус при нинішній динаміці поширення інфекції опублікував у своєму Фейсбуці український політолог і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Politeka.

За його словами, розрахунки в ексель, використовуючи офіційну статистику, зробив Юрій Глодовский.

«Як ви розумієте, реально кількість буде ще вище. Тому я та кричу, щоб до цього поставилися серйозно», – підкреслив Романенко.

Судячи з цифр у таблиці, вже через місяць, 19 квітня, кількість офіційних і прихованих хворих складе 453573 людини, а смертність досягне позначки в 16799 людей. При цьому кількість летальних випадків зростатиме рекордними темпами. Так, якщо 18 квітня коронавірус може забрати 12599 життів, то через добу ця цифра зросте на 4200 осіб.

Якщо українці не будуть дотримуватися умови карантину, наслідки для країни можуть бути катастрофічними, впевнений політолог. Тому людей потрібно налякати, щоб вони реально почали боятися катастрофи, що насувається.

«Поки люди не будуть налякані, то вони прагнутимуть їздити і спілкуватися. Налякайте людей. Дайте реальні факти або хоча б реальне уявлення картини. Дайте інтерв'ю з лікарями та владою з Уханя, щоб вони розповіли, як зволікання з екстреними заходами на добу генерує плюс 20 тисяч заражених на добу», – написав він.

Шоковая терапия на ближайшие дни Завтра в Киеве остановятся пассажирский транспорт. Это правда. Знаю из источников в... Gepostet von Yuriy Romanenko am Samstag, 21. März 2020

Раніше ми розповідали про те, що українець, який приїхав з охопленої коронавірусом Польщі, заявив, що не збирається себе обмежувати і дотримуватися карантину, оскільки, впевнений він, молодим ця хвороба не страшна.

Нагадаємо, українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус, ухвалено радикальне рішення.