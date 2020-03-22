В сети появился онлайн-ресурс Corona Don’t Panic, который позволяет посчитать, каковы шансы умереть от коронавируса

Как передает Politeka.net, для этого достаточно ввести свои данные – возраст, пол и страну проживания. Кроме этого, нужно поставить галочки напротив болезней, если таковые имеются. После этого сайт рассчитывает вероятность смерти лично для вас. При этом он сравнивает эту вероятность с другими опасными ситуациями. Например, вероятность утонуть, попасть в ДТП, умереть при пожаре или подавиться едой.

Например, для женщины 30 лет без хронических заболеваний, которая проживает в Украине, вероятность умереть от коронавируса всего 0,2%. Такой же процент для 30-летнего мужчины. А вот вероятность попасть в аварию – 0,9%.

Отметим, что сайт Corona Don’t Panic – это скорее юмористический ресурс, который призван противостоять панике вокруг эпидемии.

«Никто не знает ваш шанс умереть от конкретной угрозы, но, пожалуйста, прекратите покупать туалетную бумагу!», - пишут создатели ресурса.

Тем не менее, результаты расчетов базируются на вполне научной информации, учитывая смертность от коронавируса в разных странах.

Отметим, что состоянием на 22 марта коронавирусом в мире заболело 312 тысяч человек. Количество подтвержденных случаев болезни стремительно растет. От осложнений скончалось 13,4 тысячи людей. При этом, почти 94 тысячи человек выздоровели. Как правило, 80% случаев коронавируса проходят в легкой форме. У многих людей болезнь проходит безсимптомно. Однако в группе риска по-прежнему находятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых ослаблен иммунитет.

По всему миру, в том числе и в Украине, сегодня введены ограничительные меры, призванные остановить распространение инфекции.

Напомним, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса: «Так и победим, других вариантов нет!».

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