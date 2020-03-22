Відомий астролог Влад Росс заявив, що незабаром українці зможуть зітхнути з полегшенням
Влад Росс переконаний, що вже до початку травня коронавірус Covid-19 втратить активність і перетвориться на звичайний грип. Про це він розповів в інтерв'ю «Апострофу».
За словами астролога, вірус вже зіграв свою роль у майбутньому планети, він став серйозним попередженням для жителів Землі.
«Найнебезпечніше поширення коронавіруса пов'язане з Меркурієм у сузір'ї Риб. Риби – це бацили, всякого роду інфекції, віруси. Меркурій – це планета повітря, а Риби – це знак води, тому вірус може розповсюджуватися повітряно-крапельним шляхом», - пояснив астролог поширення вірусу з точки зору зірок.
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Він зазначив, що все триватиме до 12 квітня. Для України важливо стримати епідемію до цього моменту, щоб не було таких потрясінь, як в Італії. Після Великодня, на думку Росса, вірус перестане бути агресивним. Астролог додав, що за деякими припущеннями вірус боїться ультрафіолету і високих температур. Тому Україну врятує потепління.
«Є припущення, що +27С – смертельна температура для нього. Тому в найближчі 2-3 тижні агресія вірусу буде зведена нанівець, і він може перейти в звичайний грип», - пояснює експерт.
Астролог згадав про свій прогноз на 2020 рік, в якому він говорив, що світ зміниться.
Тим часом, у світі зафіксовано більше 307 тисяч випадків зараження коронавірусом і 13 тисяч смертей. Китай, який першим зіткнувся з епідемією, вже зміг побороти вірус. Найбільші осередки коронавіруса сьогодні фіксуються в Італії, США, Іспанії та Німеччині.
В Україні станом на 22 березня зафіксовано 47 випадків вірусу. Щоправда, реальна кількість інфікованих може бути набагато більше, так як в країні не було достатньої кількості тест-систем для діагностики коронавіруса.
Нагадаємо, що стало відомо, скільки українців стануть жертвами коронавіруса вже через місяць.
А ще Politeka писала, що астролог назвав дату закінчення епідемії в Україні, залишилося недовго.
Також Politeka повідомляла, що астролог повідомив хорошу новину для України про коронавірус: "переломний місяць".