Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко согласился, что маски не самый эффективный способ защиты, но носить их все равно нужно

Об этом он рассказал во время брифинга в воскресенье, 22 марта, передает Politeka.net. По его словам, без масок теперь не должны пускать людей в общественный транспорт и магазины, несмотря на то, что они не спасают от коронавируса.

Ляшко отметил, что во время карантина все жители страны считаются потенциально зараженными.

«Когда население просят надевать маску при входе в общественный транспорт или здания, это свидетельствует только об одном - этим мы защищаем не вас, а от вас людей, находящихся внутри», - заявил Ляшко.

Врач добавил, что медикам при контакте с зараженными людьми нужно носить респираторы. Ляшко также вспомнил про группы риска, которым больше всего угрожает коронавирусная инфекция. По его словам, это люди с диабетом, гипертонической болезнью, а также болезнями дыхательных путей. Именно этой группе риска нужно оставаться дома и не выходить на улицу без потребности. Санитарный врач напомнил, что среди пожилых людей самая высокая смертность от коронавируса.

Напомним, что состоянием на 22 марта в Украине зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 случая смертельные. Как сообщили в Центре общественного здоровья, уже 8 человек победили коронавирус. Все выздоровевшие из Черновицкой области.

Тем временем, в мире зафиксировано 312 тысяч случаев коронавируса и 13,4 тысячи смертей. При этом, более 93 тысяч людей выздоровели. Лучше всего справляется с болезнью Китай. Им удалось усмирить вспышку коронавируса. На данный момент в стране практически не фиксируют новых случаев заражения.

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