Громадянка України Олександра Голенєва, яка в даний час перебуває в Іспанії, розповіла, що відбувається в цій країні у зв'язку з надзвичайним становищем через COVID-19

Дівчина детально описала ситуацію в ефірі Politeka Online на YouTube.

За її словами, станом на 21 березня, в Іспанії вже 14 700 заражених, з яких 741 людей померли.

"На даний момент така ситуація, що всі сидять по домівках... Всі намагаються підбадьоритися... сусіди кричать в 8 вечора, каструлями гримлять, щоб якось підтримати населення, але ситуація не з легких... Дані (про заражених і померлих , - прим. ред.) все ростуть і ростуть, нічого позитивного поки що не відбувається", - зазначила українка.

Дівчина додала, що в даний час в країні всі розважальні заклади закриті, а поліція (та й самі громадяни) пильно стежать, щоб всі дотримувалися карантинного режиму.

"Все закрито... Хіба що сьогодні ходила в хлібний магазин - люди стоять один від один за три метри, величезна черга. Всі ресторани, бари закриті - тільки продовольчі магазини, аптеки, або якщо потрібно сходити в лікарню або на роботу, а так все закрито... Контролюють постійно... можна побачити поліцію, яка їздить. Якщо їх немає поруч, то завжди знайдеться якийсь сусід, який подзвонить в поліцію і скаже, чому люди по вулиці ходять. І в той же час поліція приїжджає і починає розпитувати, чому ви гуляєте, якщо ви не з собакою, то чому тут опинилися... тобто контролюють і можуть оштрафувати. Вже є такі випадки".

За словами Голенєвої, їй відомий епізод, коли чоловіка, який вирішив погуляти на вулиці, і відмовився на вимогу поліції повернутися додому, оштрафували на 1,5 тис євро. Також штрафують на 3000 євро, якщо, припустимо, в машині їде більше однієї людини. Про те, чи були випадки арештів та ув'язнень під варту (більш жорстке покарання, ніж штраф), Голенєва не чула, але не виключає таких епізодів.

Щодо громадського транспорту українка відзначила, що днями вийшов указ про скорочення автобусних лінії.

"На таксі дозволяється максимум один чоловік і на короткі відстані. В автобусах по 10 чоловік. Я не здивуюся, якщо скоро автобусні лінії теж закриють", - підсумувала Голенєва.

Раніше ми повідомляли, станом на 21 годину 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

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