Киевлянина, который инфицирован  коронавирусом, затравили соседи

В частности, 40-летний мужчина в чате жилищного комплекса «Паркове містечко», где он проживает признался, что у него выявили коронавирус.

Он призвал соседей и тех, с кем контактировал, обратиться к медикам и самоизолироваться, однако вместо благодарности, мужчина  столкнулся с агрессией и злобой жильцов этого комплекса.

Соседи вызвали полицию и потребовали выселить его. Люди пожаловались, что  его супруга и трое детей посещают детскую площадку, а сам  заболевший, хоть и проживает отдельно от жены, но за последнюю неделю не раз с ними контактировал.

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"Один из жильцов сообщил соседям, что у него коронавирус. Человек поступил, как этого требует закон и совесть. Но не учел реалии... Что ему сказали соседи - не будем цитировать. Группа особо активных соседей вызвала полицию с требованием отселить из дома его жену и трех детей. Это дно", - пишет  издание kp.ua.

При этом в полиции объяснили, что у них нет таких полномочий.

Тем не менее, в чате жильцов ЖК "Паркове місто" люди не унимаются и обсуждают тему. Другой киевлялин назвал людей, которые подняли шум "мерзкими".

Ообратим внимание, что на данный момент в группе  "Соседи из ЖК "Паркове місто" все публикации на эту тему удалены. 

Напомним, что  число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka сообщала, что Зеленский ужесточает борьбу с коронавирусом: что запрещено в Украине с 17 и 18 марта.