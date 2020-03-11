Как известно, в Украине с четверга, 12 марта объявлен карантин из-за коронавируса. Организация концертов и съемок шоу производства Студии «Квартал 95» в этой связи частично отменена

На неопределенный срок отменяются концерты непосредственно Квартала 95, а съемки «Лиги смеха» - до начала апреля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook "Квартала":

«Друзья, в связи с общегосударственным карантином концерты " Вечернего Квартала ", которые должны были состояться 17 и 18 марта, также переносятся. Новые даты станут известны чуть позже. Следите за обновлениями на официальных

ресурсах.

Берегите себя! Всем здоровья! », - пишут кварталовцы.

«Внимание - Съемки " Лиги Смеха " переносятся!

В связи с общегосударственным карантином записи новых игр Второго этапа "Лиги Смеха", которые должны состоятся 13 и 15 марта, переносятся! Предварительно они состоятся 6 и 8 апреля. Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты!

Берегите себя! Всем здоровья ».

Напомним, Украина закрывает авиасообщение с Италией на фоне эпидемии коронавируса в стране.

Об этом 11 марта объявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение принято в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса в мире.

Премьер отметил, что пока будут отменены полеты только из и в Италию, однако в дальнейшем такое решение может быть принято и в отношении других стран.

«Сегодня решение: фактически это отмена авиасуполучення с Италией. Пока. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения», - заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украине закрывает большинство пунктов пропуска. Пока в стране действует карантин, работать будут только 49 из 218 пунктов пропуска.

Помимо этого правительство выделит 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты. В первую очередь для врачей и госрезерва. Также будет ограничен экспорт подобных защитных средств, государство сделает у них заказ.

Напомним также, что ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. За время распространения вируса по миру было зафиксировано, по меньшей мере, 118,7 тысяч случаев заражения. Ежедневно количество больных растет. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли тысячи людей. Только в Китае скончались более 3 тысяч человек.

Вслед за Китаем начали страдать другие регионы. Вирус добрался до Европы и США. Рекордсменом по заражениям в Европе является Италия. Там зафиксировано более 10 тысяч больных. Только 10 марта от осложнений в Италии скончалось около 170 людей. Отметим, что вирус быстро распространяется. Около 2 тысяч случаев заболевания зафиксировали во Франции, Испании и Германии. О первом случае коронавируса объявили в Турции.

Ранее мы писали, что коронавирус впервые зафиксировали в декабре 2019 года. Он пошел из Уханя, а спустя два месяца стал стремительно распространяться по миру. В Украине первый случай был зафиксирован 3 марта. Больной мужчина привез инфекцию из Италии, охваченной вирусом.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

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