С 17 и 18 марта по всей Украине вводятся жесткие ограничения в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Такое распоряжение дал президент Владимир Зеленский. Узнайте, какие заведения закроют, что будет с транспортным сообщением, как работать и вести бизнес во время карантина, как обезопасить себя от заражения.

В 2020 году по всему миру начались вспышки инфекции COVID-19, которую вызывает новый коронавирус. Болезнь возникла в Китае и вскоре поразила более сотни стран. Украина не стала исключением. Чтобы предотвратить катастрофу и замедлить распространение вируса, с 12 марта власти ввели всеукраинский карантин. А с 17-18 марта вступят в силу еще более жесткие меры, о которых стоит знать каждому украинцу.

Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором анонсировал чрезвычайные меры. Вдобавок, Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с коронавирусом, который будет действовать три месяца. Об изменениях рассказал СМИ Михаил Радуцкий, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.

Что будет с транспортом

С 16 марта по решению СНБО закрыли границы для иностранцев – граждане других стран не смогут въехать на территорию Украины как минимум две недели (до 3 апреля). Исключение сделают для тех, у кого есть право на проживание в Украине, супругов или детей украинцев, водителей, членов экипаже, работников с грузовых транспортных средств, аккредитованных дипломатов, представителей международных миссий, организаций, а также их семьи.

С 17 марта на такой же срок закрывают пограничные пункты пропуска для всех самолетов, поездов и автобусов. Украинцы, которые оказались за границей, смогут самостоятельно попасть на родину только на автомобиле. Президент Владимир Зеленский во время видеообращения сообщил, что за украинскими гражданами, которые не успели вернуться, отправят спецборты.

Таможенная служба уже закрыла более сотни пунктов пропуска. Еще в 49 прекращено пешеходное сообщение. Таможенники создали в Google Maps онлайн-карту, которая показывает ситуацию на границах. В частности, какие пункты пропуска закрыты, а какие продолжают работать. Соседние страны также ввели ограничительные меры. Границы уже закрыли Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова.

Владимир Зеленский объявил, что 18 марта с 12 часов в Украине остановят пассажирские авиа, авто и жд-перевозки между областями и городами. Вскоре закроют метро. В других видах городского транспорта разрешат ездить не более, чем по 20 человек, а в маршрутка – только по 10.

Какие заведения закрывают на карантин

С 12 марта по всей стране уже прекращена работа общественных учреждений, в том числе отменены занятия в школах, университетах, закрыты детские сады. Запрещены все мероприятия, в которых запланировано участие более 200 человек, а в Киеве лимит еще меньше – 60 человек. В свою очередь, Владимир Зеленский призвал украинцев не собираться в группы более 10 человек и отенить вообще все собрания, даже церковные обряды и церемонии.

Мэр столицы предупредил, что с 17 марта в Киеве закрываются все торговые и развлекательные центры. А также все заведения, кроме аптек, АЗС, банков, банкоматов, продуктовых и хозяйственных магазинов. Во время карантина закроют фаст-фуды, рестораны, кафе и бары. Виталий Кличко отметил, что заведения общественного питания смогут готовить еду и доставлять ее на дом. А вот продуктовые ярмарки будут отменять.

В список закрытых учреждений попали:

СПА, салоны красоты;

косметологические кабинеты;

массажные салоны;

парикмахерские;

тату салоны;

сауны и бани;

ночные клубы и дискотеки;

рынки (кроме продуктовых зон);

спортивные залы и комплексы (мероприятия будут проводить с разрешения международных организаций, но без зрителей).

Аналогичные меры со вторника вводят во Львове, Николаеве, Одессе, Запорожье, Ужгороде. Вероятно, так будет по всей Украине. В Харькове на карантин закрывают рынок “Барабашово”. В городе Черновцы местные власти рекомендовали аптекам и магазинам работать круглосуточно, а супермаркетам – запустить все кассы, чтобы избежать очередей, и при поставить средства для дезинфекции рук.

Коронавирус и работа

Всемирная организация здравоохранения советует во время эпидемии изолироваться и как можно меньше посещать людные места. Но как быть с работой? Ведь карантин – карантином, а деньги зарабатывать нужно. Верховная Рада готовится принять ряд мер и по этому поводу.

Самое интересное, что украинцам на законодательном уровне разрешат работать удаленно или официально уйти в оплачиваемый отпуск на время карантина. Законопроект вносит временные изменения в Кодекс законов о труде.

Отдельные бонусы предусмотрены для медиков, которые будут бороться с эпидемией COVID-19 в Украине. Для них предусмотрены прибавки к зарплате.

Карантин также признают форс-мажорным обстоятельством. Это будет весомым оправданием для сотрудника, который не смог выполнить свои обязанности по объективным причинам.

Как будут лечить коронавирус в Украине

Если законопроект примут, в стране начнут реально наказывать украинцев, которые нарушили режим обсервации. За самовольный выход из изоляции зараженным или людям, у которых подозревают коронавирус, грозит административная ответственность. За умышленное заражение других больному и вовсе светит уголовный срок.

Владимир Зеленский в своем обращении дал особое распоряжение Минздраву: остановить плановые процедуры, включая операции (врачи будут делать только неотложные). Президент приказал готовить больницы к борьбе с осложнениями коронавируса. А также доставлять лекарства пожилым людям через "Укрпочту".

В КГГА утверждают, что в Киеве есть достаточно систем для диагностики коронавируса. По словам чиновников, в медучреждения уже доставили пять тысяч тестов и вскоре придут еще четыре тысячи. До конца недели ожидаются тысяча систем для тестирования по образцу слюны.

Уже сейчас в Киеве можно бесплатно провериться на наличие COVID-19 в таких медучреждения:

Киевские городские клинические больницы №4 и № 9;

Александровская клиническая больница;

Киевские городские детские клинические больницы №1и №2

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Другие города пока не могут похвастаться тестовыми системами. Одной из первых их получит Одесса. В мэрии сообщают, что 16 марта в городе появятся первые 50 систем. Через некоторое время должны завезти еще сотню экземпляров.

Напомним, из дома лучше лишний раз не выходить. Помните, что в очереди за тестом может оказаться человек, действительно зараженный коронавирусом. Поэтому не стоит идти туда без направления медиков. К врачу тоже лучше не ходить, а звонить и консультироваться по телефону – семейные доктора получили специальные инструкции по этому поводу.

Напомним, что Конор Макгрегор сообщил о тяжкой утрате из-за коронавируса: "Моя бедная...".

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