Украинец, который выздоровел от коронавируса рассказал, как проходило его лечение

Об этом пишет РБК-Украина .

По словам Александра из Черновцов, он был первым подопытным в украинской больнице.

"Лечение идет симптоматично. Лечат от симптомов, которые проявляются на данный момент", - говорит мужчина.

Кроме того, он признался, что уже 3 марта у него началась пневмония, но его разместили в очень холодном боксе.

"Если 29 февраля, когда меня госпитализировали, у меня была просто температура и першение в горле, то, когда у меня уже был результат моего теста - 3 марте - у меня уже тогда была пневмония. И мое состояние ухудшилось", - рассказал Александр.

Житель Черновцов вспоминает, что ему приходилось постоянно спать в куртке из-за сильного холода и он очень переживал.

«Я говорил врачам:" Давайте что-то делать! "Мне ответили:" Попросите, чтобы кто-то принес вам обогреватель". А я смотрю - в боксе одном только две розетки, куда можно включить этот обогреватель, и они оплавились... Видно, что туда уже включали обогреватели и те розетки оплавились не просто так. На следующий день вызвали электрика. Он что-то покрутил и сказал, что все безопасно. За собственные средства мне отец купил не самый мощный, на 800 Ватт, обогреватель", - вспоминает он.

Однако позже, по словам Александра, условия его пребывания в больнице улучшились.

"Надо было кричать, надо было говорить, надо было постоянно прессовать - и эти вопросы постепенно решались. Люди с пониманием подходили, за что я очень благодарен. Но на самом деле с самого начала там ничего не было готово для приема", - поделился он.

В итоге больной провел 20 дней в больнице, из которых 2 недели в состоянии болезни, а потом просто ждал выписку.

В целом для его семьи лечение от коронавируса было на 70% платным.

"70% всех медикаментов мы покупали за свой счет. Ситуация улучшилась примерно через неделю моего пребывания. Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи ... Знаете, я бесконечно благодарен врачам и всему медперсоналу. За их работу и заботу. За то, что они делали каждый день. Мы уже с ними сдружились. И когда меня выписывали, я видел слезы радости на их глазах. Потому что, несмотря на все, они достойно выполняли свою работу. Я благодарен, что они поставили меня на ноги", - подытожил Александр

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