Народный артист России, композитор и режиссер Владимир Назаров резко высказался об артистах и журналистах, которые поддерживают агрессию РФ в сторону Украины

Свой комментарий он дал в интервью "Апострофу".



По его словам, российские артисты "продали свою честь и советь за кусок колбасы".

"Табакову, Захарову, Хазанову, Пореченкову, всем поделом. Вот так должны заканчиваться биографии всех, кто служит не культуре, а ведь Бог наградил их талантом. Все, кого я перечислил - очень талантливые люди. Они честь и совесть народная, но продали все это. Продали за кусок колбасы, за возможность управлять театрами и пилить бюджеты", - заявил он.

Не обошел стороной актер и кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева.

"Я уже не говорю о журналистах-сволочах, на руках которых кровь мальчишек, похороненных в Новомосковске и в остальных городах Украины и России. Они думают, что они всего журналисты, а это все Путин. Все сядете на скамью подсудимых! Каждый обязан отвечать за то, что он сеет. Я помню Димочку Киселева с детства, он рос и развивался на моих глазах. Я помню его в вышиванке и с "оселедцем" на голове, когда он здесь в Украине работал! Вот этому гаду все равно, родную мать продаст. Его нужно посадить на скамью в Гааге вместе с его хозяевами", - уверен актер.



Ранее мы сообщали, что топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев выступил с паническим заявлением из-за пандемии коронавируса. Так, пропагандист признал, что ситуация в Российской Федерации тяжелая.

Киселев заметил, что сознательности у россиян не наблюдается и нужно переходить к "тяжелой артиллерии", а ситуация с китайским коронавирусом в Российской Федерации может быть тяжелее, чем об этом сообщают официально.