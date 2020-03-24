Народный артист России, композитор и режиссер Владимир Назаров резко высказался об артистах и журналистах, которые поддерживают агрессию РФ в сторону Украины
Свой комментарий он дал в интервью "Апострофу".
По его словам, российские артисты "продали свою честь и советь за кусок колбасы".
"Табакову, Захарову, Хазанову, Пореченкову, всем поделом. Вот так должны заканчиваться биографии всех, кто служит не культуре, а ведь Бог наградил их талантом. Все, кого я перечислил - очень талантливые люди. Они честь и совесть народная, но продали все это. Продали за кусок колбасы, за возможность управлять театрами и пилить бюджеты", - заявил он.
Не обошел стороной актер и кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева.
Ведущая "Х-фактора" Трегубова распахнула платье и засветила лишнее: "Просто огонь!"
Мощный антициклон ворвется в Одессу: "заморозки и ..."
Украинцев хотят оставить без налички, срочное заявление НБУ: «Это коснется тех, кто...»
Звезда фильмов "Квартал 95" еле уместила впечатляющие формы в тесный наряд: "Потрясающая"
"Я уже не говорю о журналистах-сволочах, на руках которых кровь мальчишек, похороненных в Новомосковске и в остальных городах Украины и России. Они думают, что они всего журналисты, а это все Путин. Все сядете на скамью подсудимых! Каждый обязан отвечать за то, что он сеет. Я помню Димочку Киселева с детства, он рос и развивался на моих глазах. Я помню его в вышиванке и с "оселедцем" на голове, когда он здесь в Украине работал! Вот этому гаду все равно, родную мать продаст. Его нужно посадить на скамью в Гааге вместе с его хозяевами", - уверен актер.
Ранее мы сообщали, что топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев выступил с паническим заявлением из-за пандемии коронавируса. Так, пропагандист признал, что ситуация в Российской Федерации тяжелая.
Киселев заметил, что сознательности у россиян не наблюдается и нужно переходить к "тяжелой артиллерии", а ситуация с китайским коронавирусом в Российской Федерации может быть тяжелее, чем об этом сообщают официально.