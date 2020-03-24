Новое исследование о лечении коронавируса показало невероятные результаты

Как сообщает Politeka.net, украинский доктор Роман Глущенко, работающий в Испании, на своем Телеграм-канале Dr. Roman Glushchenko заявил, что новое исследование подтвердило эффективность комбинации препаратов при лечении коронавируса.

По данным, которые предоставил врач, гидроксихлорохин показал отличные результаты при тяжелых клинических формах Covid-19, а в новом французском исследовании использовали дополнительно антибиотик азитромицин.

"Невероятно, но через 6 дней после заражения 100% пациентов, принимавших комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели. При этом среди принимавших исключительно гидроксихлорохин показатель составил 57,1%. А среди тех, кто не принимал ни одного лекарства, только 12,5% избавились от вируса за тот же период", - говорится в сообщении Глущенко.

В нем также сказано, что такая эффективность связана в первую очередь с низкой резистентностью азитромицина, что создает неблагоприятную среду для существования вируса. Препарат доступен, но любое исследование требует больше времени, а также дополнительных проверок.

Также Глущенко указал, что есть перспектива и у других препаратов и их комбинациях. Он предупредил, что с такими препаратами нельзя шутить, поэтому их можно использовать только по рекомендации лечащего врача.

"Это исследование может изменить расклад сил в борьбе с Covid-19 в нашу пользу", - резюмировал доктор.

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