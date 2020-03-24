Коронавірус продовжує поширюватися в Україні і в світі
За останніми даними, в Україні небезпечний вірус виявлений вже у 78 осіб. Жертв залишається троє. Ще троє громадян України померли від вірусу за кордоном. Найбільше інфікованих виявилося в Києві.
У зв'язку зі швидким поширенням вірусу влади продовжують посилювати заходи по профілактиці хвороби. Так, з 23 березня в Києві та Тернополі повністю зупинився громадський транспорт.
Крім того, Кабмін ввів додаткові обмеження для громадян:
- українцям заборонили залишати країну в туристичних цілях;
- закриваються всі аеропорти, крім "Борисполя";
- в установах, які не закрилися на карантин, повинні бути встановлені позначки для дотримання дистанції 1,5 м;
- до 1 червня заборонено експортувати етиловий спирт з України.
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Режим надзвичайної ситуації введений вже в дев'яти областях України: Донецькій, Тернопільській, Черкаській, Житомирській, Чернівецькій, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, а також у Києві.
Увечері 23 березня у Київ прибув потяг з евакуйованими з Латвії українцями. Людей довго не випускали з вагонів, так як повідомлялося, що серед них багато пасажирів з високою температурою. Однак, пізніше людей все ж випустили, а в Моз повідомили, що у них не виявлено коронавірус.
23 березня коронавірус також був виявлений у нардепа від «Слуги народу» Руслана Горбенко. Відомо, що він знаходиться в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легенів.
Також відзначимо, що в світі коронавірусом заражені вже понад 353 000 чоловік, більше 15 400 – померли. Всього вилікувались від вірусу 100 000 осіб, серед яких офіційно поки тільки один українець.
У трійку країн з найбільшим числом заражених потрапили Китай (понад 81 000 осіб), Італія (понад 59 000 чоловік) і США (більше 35 000 чоловік).
Нагадаємо, у Києві пасажирів поїзда з підозрою на коронавірус відпустили по домівках: термінова заява Моз.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив головну умову перемоги над коронавірусом в Україні.
Також Politeka писала, що у мережі показали, як коронавірус передається без контакту: правила виживання.