Во многих регионах погода будет солнечной, но есть нюансы

Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и преимущественно солнечной

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Безоблачной погодой и отсутствием осадкой украинцы обязаны антициклону Юргену.

«Как показывают прогностические метеокарты, облачно и сыро будет на северо-западе Европы, Великобритания, и то не вся, Швеция, Норвегия, вокруг и вблизи Туниса, на Балканах. Малоактивный атмосферный фронт немного заденет нашу южную часть, однако максимум - увеличением облачности, о каких-то существенные осадки не идет», - отметила синоптик.

В среду, 25 марта, в Украине повсеместно будет сухая погода

Севере-восточный ветер ожидается умеренный, только в южной части порывы могут достигать штормовых.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1-7 градусов, завтра днем ​​уже немного теплее, + 3 + 8, на юге до +11 градусов.

В Киеве 25-го марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом, где-то в пределах -3 градусов, днем ​​потеплеет до +6 градусов.

В дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и выходные она достигнет + 11 + 17 градусов.

Согласно прогнозу, солнечная погода в Украине задержится.

Ранее сообщалось, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Напомним, что "климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

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