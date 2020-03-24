Погода в Украине 24 марта неприятно удивит, на смену весне придут неожиданные ночные морозы

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

«24 марта без осадков, лишь ночью в Карпатах, днем в восточных областях местами небольшой снег. В западной и восточной частях на дорогах местами гололедица. Ветер северо- восточный, 7-12 м/ с, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы 15-20 м/сек», - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что ночью будет 4-9 мороза, а в Крыму в пределах +1-3 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах – 9-14 мороза. Днем столбик термометра покажет 3-8 ниже нуля.

Осадки будут только на территории аннексированного полуострова.

В Киеве и области синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дневные 2-5 градусов тепла. А вот ночью резко похолодает: т -5 до -7 мороза.

Как сообщалось ранее, в Украину идет похолодание, погода снова испортится. Холод продержиться до четверга. Об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталка Диденко. Она напомнила, что весной 2013 года в Украине была холодная погода со снегопадами.

Так, погода Украины будет зависеть от антициклона Юргена. Он идет к нам с севера и принесет холод, дожди и местами морозы. По словам синоптика, сегодня ночью ожидается 1-6 градусов мороза, а завтра днем столбики термометров не поднимутся выше 0-5 градусов тепла. Диденко отмечает, что в южных регионах будет теплее.

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