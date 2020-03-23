В Букингемском дворце обнаружили коронавирус, пока там находилась 93-летняя королева Елизавета II

Положительный результат тест содрудник дворца показал еще в начале прошлой недели - до того, как королеву с мужем изолировали в Виндзорском замке, сообщает The Sun.

"У сотрудника подтвердился коронавирус до того, как королева уехала в Виндзор. Во дворце работает 500 человек, поэтому нет ничего удивительного, что это произошло", - сказал источник.

Всех работников Букингемского дворца, с которыми контактировал зараженный, изолировали. Неизвестно, насколько близко инфицированный находился к королеве до диагностики Covid-19.

Ранее мы сообщали, что британскую королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.

Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи в связи с распространением коронавируса.

Напомним, Елизавета II обратилась к нации. Она напомнила, что в сложившейся сложной ситуации нужно изменить привычный образ жизни ради защиты уязвимых перед недугом. Королевапризвала найти новый способ связи с родными и близкими, а также посоветовала обеспечить им безопасность.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим опытным ученым, практикующим врачам, сотрудникам экстренных и общественных служб, но сейчас, как никогда в недавнем прошлом, мы все должны проявить себя как личности — сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многие из нас должны будут найти новые способы поддерживать связь друг с другом и убеждаться, что близкие люди находятся в безопасности. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. А вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть в этом свою роль", - резюмировала монарх в своем обращении после отъезда.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

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