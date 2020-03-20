Украину накрывает "депозитная лихорадка" на фоне появления слухов об объявлении дефолта

Об этом пишет Telegram-канал Легитимный, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации, в ближайшее время украинские банки ждут тяжелое время.

Как известно, банки уже сейчас закрывают часть своих отделений и урезают график работы якобы на фоне карантина из-за эпидемии коронавируса.

"Инсайд, что банки сейчас закрывают часть отделений, а также урезают время работы, уже подтверждается. Уже сейчас начинается «депозитная лихорадка» по съему гривневых депозитов с банков. Люди снимают гривну и пытаются выкупать доллар. Также люди забирают свои депозиты в банках, потому что боятся информации о дефолте", - сказано в сообщении.

Инсайдеры также утверждают, что если панические настроения будут нарастать, то сложится ситуация, хуже чем в 2014-2015 годах.

«Всё это спровоцирует банкротство множества банков.

Если панические настроения будут нарастать, то все может быть хуже, чем даже в 2014-15 году в банковской сфере, когда «банкротились банки», - подчеркнули в Легитимном.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине лопнул очередной банк. Согласно информации, известный украинский банк "Фортуна-Банк" завершил процедуру ликвидации.

В частности, в Единый государственный реестр были внесены данные о том, что АО "Фортуна-Банк" завершает свою деятельность, как юридическое лицо.

Также сообщается, что государство компенсировало "Фортуне-Банку" почти 97% от общей гарантированной суммы. Соответственно, осталось много украинцев, которым не возместили средства после вкладов.

"В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками АО "Фортуна-Банк" получено 88,6 млн грн, что составляет 96,7% от общей гарантированной суммы", — проинформировал ФГВФЛ.

Напомним, ПриватБанк ввел суровые ограничения, валюты не будет: что нужно знать украинцам.

Как сообщала Politeka, Приватбанк обвинили в обмане клиентов: «в терминале случился сбой, а потом…».

Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка будут закрываться: украинцам рассказали, что происходит.