Государственный ПриватБанк не хочет входить в положение украинцев, которые столкнулись с карантином

Об этом на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, ПриватБанк не хочет возвращать деньги за отмененный авиаперелет из-за карантина, который был введен на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.

"Я пользуюсь этим банком на протяжении 12 лет, и такого до отжатия не было, банк катится в пропасть. Покупал билет за полгода наверное, из-за карантина отменили рейс. Главное lot вошёл в положение пассажиров и сделал возврат в течении 3 -4 дней, эти же уже с дней с 7 держат у себя деньги за билет, и расказуют в течении 30 дней (вернут)", - подчеркнул он.

Он также возмутился, что ПриватБанк не интересует судьба клиентов, которые могли остаться без работы из-за карантина.

"Да что ж за люди у нас в стране, точнее даже государственные теперь учреждения. Нету человечности никакой, то что сейчас многие без работы остались тоже им наплевать, думают только за свою ***", - резюмировал недовольный клиент в своем отзыве.

"Нам очень жаль, что возникла такая неприятная ситуация. Мы детально проанализировали Ваш случай и сделаем все возможное для скорейшего зачисления средств на карту. Ориентировочно к концу недели средства будут возвращены", - отреагировал на жалобу представитель банка.

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