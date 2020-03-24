Доктор Комаровский предупредил украинцев о скором скачке числа заболеваний коронавирусом в стране

В интервью «Гордону» известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что уже на следующей неделе опасный вирус начнет массово распространяться по стране. По его словам, число зараженных резко возрастет сразу после того, как Украина в полном объеме получит тесты.

«Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что к нам привезут много тестов и начнут их использовать…», - пояснил Комаровский.

Он уверен, что перемещение людей из одной страны в другую во время пандемии является серьезной ошибкой, которую допустила в том числе и Украина. В то же время, врач отметил, что за соответствующие решения ответственно и мировое сообщество во главе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Комаровский подчеркнул, что в сложившейся ситуации украинцы могут рассчитывать только на себя, потому как ждать помощи от ВОЗ и Евросоюза не стоит.

Кроме того, врач прокомментировал скандальную эвакуацию украинцев из Китая в Новые Санжары. По его мнению, этот инцидент был ничем иным, как неудачной пиар-акцией.

«Хотели показать, что мы своих не бросаем, мы их отовсюду привозим, мы о них заботимся, но с этим возникла проблема, поскольку идеологически люди не были подготовлены и возникло такое», - заявил врач.

Ранее мы писали о том, что Комаровский попал в скандал из-за появления на российском канале. Так, российский оппозиционный телеканал «Дождь» анонсировал появление Комаровского в своей программе 24 марта. Эта новость вызвала ажиотаж в сети, так как многих насторожило появление Комаровского на российском телевидении.

«Друзья, в этот раз эфир «Еще не вечер» пройдет во вторник, в 21:00. У нас в гостях будет Евгений Комаровский. Мы ждем ваши вопросы — оставляйте их в комментариях к этой записи и присылайте в чат в прямом эфире!», - говорится в публикации «Дождя».

Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.