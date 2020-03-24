На открытом воздухе при соблюдении дистанции коронавирус не страшен украинцам

Об этом популярный врач Евгений Комаровский рассказал в своем видеоблоге, в котором он отвечает на популярные среди украинцев вопросы об эпидемии коронавируса, передает Politeka.net.

В частности, популярный специалист успокоил украинцев и заверил, что на улице коронавирус не страшен, если соблюдать все рекомендации и придерживаться дистанции.

"Вирус может сохранять свою опасность 3-4 часа в неподвижном воздухе, в замкнутом пространстве. именно поэтому мы говорим о необходимости проветривать помещения. На воздухе, если вы соблюдаете дистанцию 2 метра, вам коронавирус не угрожает", - объяснил он.

Помимо этого, Евгений Комаровский развенчал миф о том, что смертельный коронавирус COVID-19 страшен только пожилым людям.

"Когда огромное количество людей во время эпидемии заболевает, среди них оказываются и люди с иммунодефицитом, и с онкологией, и с ожирением, и с гипертонией. И среди молодых есть тоже масса людей, которые много курят, у кого лишний вес, высокое давление. Они уязвимы. Но если вы молодой здоровый человек с хорошим иммунитетом, вам не о чем беспокоиться", - добавил врач.

Что касается вакцины, то, по прогнозам Евгения Комаровского, она появится через 12-18 месяцев.

"..Но сейчас все, кто только начал разработку, кричат об этом, потому что человечество обеспокоено. И чем больше ты орешь, что что-то нашел, тем больше шансов получить финансирование. Относиться к этому надо пока скептически. Точно так же нет пока противовирусных средств (уже существующих), которые с доказанной эффективностью лечат коронавирус", - подчеркнул он.

Подытоживая, Евгений Комаровский также призвал украинцев утилизировать марлевые маски после использования ради собственной безопасности.

Отвечая на вопрос о том, как нужно кипятить марлевую маску, чтобы уничтожить коронавирус, медик ответил следующее: "Вирус, конечно, погибнет. Но вы понимаете... чтобы прокипятить марлевую маску, вы облапаете пол-кухни, и разнесете микробы с маски - ведь, чтобы ее кипятить, сначала вы возьмете ее в руки? Поэтому в 21-м веке применяют утилизацию".

Ранее Комаровский рассказал, когда украинцы смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По его словам, страна сможет перестать соблюдать и начать жить по-человечески лишь через 28 дней после не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

"Большинство эпидемиологов сходятся в мысли о том, что расслабится можно будет тогда, когда в течении 28 дней подряд в стране не будет диагностировано новых случаев заболевания", – заявил он.

При этом врач уточнил, что ситуация должна стабилизироваться и вокруг Украины.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".