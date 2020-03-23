Доктор Евгений Комаровский попал в скандал из-за появления на российском канале

Известный украинский врач в последние дни активно комментирует ситуацию с пандемией коронавируса и дает свои разъяснения по происходящему. Однако, как выяснилось, делает он это не только в Украине, передает Politeka.

Так, российский оппозиционный телеканал «Дождь» анонсировал появление Комаровского в своей программе 24 марта. Эта новость вызвала ажиотаж в сети, так как многих насторожило появление Комаровского на российском телевидении.

«Друзья, в этот раз эфир «Еще не вечер» пройдет во вторник, в 21:00. У нас в гостях будет Евгений Комаровский. Мы ждем ваши вопросы — оставляйте их в комментариях к этой записи и присылайте в чат в прямом эфире!», - говорится в публикации «Дождя».

В свою очередь, пользователи принялись осуждать врача за обсуждение темы коронавируса на всех возможных площадках, в том числе и российских.

«он теперь на всех тв каналах, во всех постсоветских странах, очень крупный специалист причём по всем вопросам, новый Алан Чумак, шоу мен», «Это типа Малышева для светлоликих?», «Ещё один облизыватель огурцов и пихатель их в задний проход – врачишка», - пишут пользователи.

Ранее Комаровский рассказал, когда украинцы смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По его словам, страна сможет перестать соблюдать и начать жить по-человечески лишь через 28 дней после не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

"Большинство эпидемиологов сходятся в мысли о том, что расслабится можно будет тогда, когда в течении 28 дней подряд в стране не будет диагностировано новых случаев заболевания", – заявил он.

При этом врач уточнил, что ситуация должна стабилизироваться и вокруг Украины.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".