Стало известно, когда же пандемия коронавируса пойдет на спад и подарит людям хоть небольшую передышку

Молниеносное распространение коронавируса беспокоит людей по всему миру. Интернет и социальные сети полны самых диких слухов о том, когда же наконец человечество сможет побороть его.

Авторитетный вирусолог и доктор наук Алла Мироненко рассказала в интервью журналу НВ, когда может произойти спад пандемии коронавируса.

По словам эксперта, коронавирус Covid-19 мало изучен, но, по крайней мере, известно, что любая инфекция, которой можно заразиться природным путем или через воздух, съеденные продукты, насекомых, - имеет свою сезонность. Поэтому доктор Мироненко выразила надежду, что коронавирус также имеет свою сезонность.

"Есть большая надежда на то, что летом будет передышка, поскольку COVID-19 — это респираторная инфекция. Летом будут случаи, которых, конечно, не исключить, потому что вирус новый, но массовости не будет. Важно помнить, что карантин не дает иммунитета. Иммунитет можно получить двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Но вакцинацию делать пока нечем", - предположила вирусолог.

Кроме того, Алла Мироненко рассказала, что Украина на сегодняшний день находится на начальном этапе коронавируса, ведь любая эпидемия имеет закономерность: подъем, пик и спад. Украине до спада еще далеко. Но есть надежда, что он наступит летом. Хотя врач предупредила, что даже в этом случае раслабляться рано, ведь коронавирус вернется.

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