В этом году все будет по-другому

Украинцев призвали принимать участие в пасхальных богослужениях онлайн

Предстоящая Пасха пройдет в Украине в условиях карантина в связи с коронавирусом. В этом году праздник приходится на 19 апреля, а Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля. В связи с рекомендацией отменить все массовые мероприятия, с богослужениями по случаю Пасхи возникнут закономерные трудности.

Глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав дал советы о том, как проводить пасхальные богослужения в сложившихся условиях. Он подчеркнул, что они должны проводиться «в такой способ, как мы молились в воскресенье Великого поста, то есть сейчас». Предстоятель призывает епископов поощрять трансляцию церковных богослужений, чтобы люди могли «посещать» их, не выходя из дома. При этом подчеркивается, что трансляции все же должны вестись из храмов и соборов.

Кроме того, Блаженнейший Святослав подчеркнул, что страстные и пасхальные службы во всей Католической церкви должны проходить без прихожан. Также он не рекомендует проводить никаких процессий. Отмечается, что плащаницу можно вынести из святилища прямо к Божьему гробу и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы прихожане не подходили для ее целования.

По возможности, глава УГКЦ предлагает проводить богослужения в воскресенье Пасхи на улице.

Блаженнейший Святослав также призвал священнослужителей освящать лозу в Вербное воскресенье и паски на Пасху только на улице. Отдельно подчеркивается, что пасхальные блюда не должны приносить в храмы пожилые люди и люди с симптомами ОРВИ. Кроме того, пасхальные корзинки обещают освящать через онлайн-трансляции.

В свою очередь, в Православной церкви Украины заявили, что еще не приняли решения по поводу празднования Пасхи. Однако, архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря подчеркнул, что при принятии этого решения в церкви будут руководствоваться в первую очередь интересами общественного здоровья и рекомендациями правительства.

«Все решения по поводу празднования Пасхи будут публично объявлены в надлежащее время. Не надо разгонять панику, чтобы люди не волновались и не ссорились», - призвал Зоря.

Кроме того, 25 марта Владимир Зеленский заявил, что храмы на Пасху закрывать не будут. В то же время он предупредил, что верующих ждут определенные ограничения.

«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и скоро презентуем проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», – заявил президент.

Напомним, Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог.

Как сообщала Politeka, вирусолог рассказала украинцам, как обезопасить себя от коронавируса.

Также Politeka писала, что новые субсидии введут на время карантина в Украине: кому и насколько увеличат.