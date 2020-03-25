25 марта Кабмин продлил карантин из-за коронавируса, а одновременно с этим назначил украинцам новые субсидии и повысил старые. Но отнюдь не все получат денежный бонус.

О нововведениях во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Кабинет министров принял постановление, которое вводит упрощенную процедуру получения жилищных субсидий.

В 2020 году практически весь мир поразила эпидемия коронавируса SARS-CoV2. Она вспыхнула в Китае и за считанные месяцы охватила более ста стран. После первых подтвержденных случаев в Украине решили принять экстренные меры, чтобы предотвратить распространение болезни.

С 12 марта по всей Украине ввели карантин до 3 апреля, а вскоре продлили до 24 апреля. 25 марта по всей стране ввели режим чрезвычайной ситуации. На этот период власти запретили работать практически всем учреждениям, включая торговые центры, магазины, спортзалы, заведениям общественного питания.

Украинцы, которые не смогли перейти в удаленный режим, попросту потеряли работу. А те, что продолжают работать на дому, вынуждены доплачивать за коммунальные услуги. К счастью, Кабмин готовит для них компенсацию.

Субсидия для безработных: кому полагается и как оформить

Согласно заявлению Дениса Шмыгаля, во время карантина в Украине будет проще получить субсидию гражданам, которые потеряли работу из-за введения ограничений. Для этого безработным необходимо пройти регистрацию в государственной службе занятости. Необязательно идти в ближайший Центр, хотя они и продолжают работать – зарегистрировать свой статус можно и онлайн. Предлагаем подробную инструкцию.

Пока сохраняется высокий риск заражения коронавирусом в Украине, центры занятости начали обслуживать клиентов удаленно. Связаться со специалистами можно по телефону или электронной почте. Для регистрации достаточно отсканировать документы и отправить копии на электронный адрес районного отделения.

К сожалению, в 2020 году не у всех есть возможность выйти в сеть, да и сканер не у каждого найдется. Если нет возможности выслать файлы по сети – можно распечатать документы, запаковать копии в конверт и бросить его в почтовый ящик на входе в районный Центр занятости.

Документы, необходимые для регистрации:

паспорт;

индивидуальный налоговый номер;

трудовая книжка, договор или другой документ, подтверждающий увольнение с прежнего места работы;

документ о получении образования;

военный билет или удостоверение участника боевых действий;

гражданам с инвалидностью — копия справки МСЭК с рекомендациями о труде и программой реабилитации;

заявление о предоставлении статуса безработного;

заявление с просьбой назначить денежное пособие.

Судя по этому списку, декларацию для получения субсидии во время карантина заполнять не нужно – это существенная поблажка для безработного. Пособия тоже обещают исправно выплачивать согласно закону. Более того, от выплаты будет зависеть, какая сумма субсидии положена безработному.

Желающие получить субсидию должны также указать свой номер телефона, чтобы сотрудники госслужбы могли связаться с ними. Самостоятельно можно позвонить в Центр занятости, воспользовавшись телефоном, указанным на сайте или на официальной странице ведомства в Facebook.

Важная информация: все посещения, назначенные на период карантина, переносятся на неопределенное время. В том числе: семинары и групповые собрания для зарегистрированных. За пропуски никого наказывать не будут. Главное, постоянно оставаться на связи с карьерным советником, который обязан сообщать обо всех изменениях. Если звонка долго нет – лучше набрать самостоятельно.

Что будет с другими субсидиями

Своим постановлением Кабинет министров запрещает лишать украинцев жилищных субсидий, пока не закончится карантин. За соблюдением моратория поручено следить главам облгосадминистраций.

Во время ограничений из-за коронавируса правительство на 50% процентов повысило коммунальные нормативы на потребление, ведь люди вынуждено находятся дома. А значит, из-за карантина расходуют больше воды, газа, электроэнергии и так далее. По словам премьера, это будет учитываться при расчете новых субсидий.

Кроме того, Кабмин будет дополнительно компенсировать расходы на коммуналку, пока длится карантин. Семьи, которые уже оформили субсидию, получат в среднем на 300 гривен больше, чем начисляют сейчас. Как отметил Денис Шмыгаль, нововведения заработают, как только народные депутаты примут в Верховной Раде закон о Стабилизационном фонде.

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