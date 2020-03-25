Напуганные коронавирусом украинцы иногда прибегают к крайним мерам в попытке защитить себя и близких от инфекции

На самом деле паниковать и впадать в крайности не стоит, убеждает вирусолог с 30-летним стажем, доктор медицинских наук Алла Мироненко. Об этом она рассказала журналистам издания «Новое Время».

По ее словам, правильные действия в период каранина – тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком после контакта с потенциально зараженными поверхностями.

«Носить маски также правильно, если вы посещаете людные места или пользуетесь лифтом, одевайте и маску, и перчатки, которые после использования можно, например, выкинуть, а руки продезинфицировать», – добавляет врач.

А вот мытье продуктов и упаковок с мылом – это уже признаки паники, уверяет Мироненко. Она рекомендует мыть принесенные из магазина продукты в обычном порядке, также необходимо мыть руки.

Что касается яиц и мяса, то дополнительно как-то обрабатывать их не имеет смысла.

«Рекомендации по мясу — это часть рекомендаций для Китая, где в качестве соуса привычно употребляют свежую кровь. Вы вряд ли ее употребляете», – подчеркивает вирусолог.

Во время карантина не стоит безвылазно сидеть дома, поскольку прогулка на воздухе не несет таких рисков, как это себе внушили люди.

«На улице вы не можете заразиться. Там ветер и солнце будут губительно действовать на вирус. Главное — с больными на улице не целуйтесь. А гулять по парку не только полезно, но и нужно, это успокаивает нервную систему, расшатанную карантином», – успокоила доктор.

Ранее мы рассказывали о том, что Мироненко пояснила, на каком этапе развития эпидемия коронавируса в Украине.

«До спада нам еще далеко. Говорить о том, сколько людей переболеет, я, честно говоря, не берусь», – отметила врач.

Летом она прогнозирует снижение уровня заболеваемости, однако осенью коронавирус может ударить по украинцам с новой силой. Поскольку вакцины от него нет, единственный способ обзавестись иммунитетом – это переболеть.

Напомним, украинцы пошли на вопиющие меры из-за отсутствия антисептиков.

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