Украинцев, заразившихся коронавирусом, будут принудительно лечить
Такое постановление принял Кабинет министров в среду, 25 марта.
Согласно документу, что учреждения здравоохранения имеют право проводить обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с инфицированными, даже если они отказываются от обследования.
Тоже самое касается и госпитализации или назначения карантина.
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Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и которые не хотят лечиться, обследоваться и не соблюдают карантин (самоизоляцию), а также обязательной самоизоляции зараженных коронавирусом и тех, у кого есть симптомы и их контактных лиц.
Согласно распорядению, Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка возле учреждений, где будут проводить принудительное обследование и лечение украинцев.
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